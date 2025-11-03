एनडीए को 200 से अधिक सीटें... बिहार में मंत्री नितिन नवीन बोले- पीएम की रैली से एकतरफा जीत की दिशा तय

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी शुक्रवार को पटना में होने वाली रैली से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी. राज्य मंत्री और चार बार के विधायक नितिन नवीन का कहना है कि यह रैली पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में पहले से बन रहे सकारात्मक माहौल को और मजबूत करेगी.

बैंकिपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार चुनाव लड़ रहे नितिन नवीन ने कहा कि गठबंधन द्वारा समय पर और पारदर्शी तरीके से सीटों का बंटवारा तय करने से पूरे अभियान को बड़ा बल मिला है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा.

नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए ने सीटों के बंटवारे का निर्णय बहुत ही तत्परता और पारदर्शिता के साथ लिया, जिससे हमारे अभियान को नई गति मिली है. बिहार की जनता ने हमेशा हमारे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है. चाहे वह सड़क और पुलों का निर्माण हो, कनेक्टिविटी में सुधार हो, शिक्षा में सुधार या सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार. “हमने स्थिरता, विकास और बिहार के उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट दिशा दी है. हमारी सरकार वादों पर नहीं, प्रदर्शन पर विश्वास करती है.”

नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को अव्यवहारिक वादे करने वाला बताया. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे. जो बिल्कुल अव्यवहारिक था. अब वे 30,000 नौकरियों का नया वादा कर रहे हैं. यह केवल चुनावी जुमला है, इसके पीछे कोई ठोस योजना नहीं है,”

नितिन नवीन ने कहा कि अपने प्रचार अभियान के बारे में मंत्री ने बताया कि इस बार उनका फोकस जमीनी स्तर पर संपर्क और तकनीक के माध्यम से योजनाओं की डिलीवरी पर है. “इन वर्षों में मैंने जनता की बात और करीब से सुनना सीखा है. लोगों की अपेक्षाएं बदली हैं और उसी के अनुसार मैंने अपनी कार्यशैली भी बदली है. बिहार की युवा पीढ़ी की ऊर्जा और आकांक्षाएं मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.