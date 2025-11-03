विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीए को 200 से अधिक सीटें... बिहार में मंत्री नितिन नवीन बोले- पीएम की रैली से एकतरफा जीत की दिशा तय

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी शुक्रवार को पटना में होने वाली रैली से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी.

Read Time: 2 mins
Share
एनडीए को 200 से अधिक सीटें... बिहार में मंत्री नितिन नवीन बोले- पीएम की रैली से एकतरफा जीत की दिशा तय

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी शुक्रवार को पटना में होने वाली रैली से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी. राज्य मंत्री और चार बार के विधायक नितिन नवीन का कहना है कि यह रैली पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में पहले से बन रहे सकारात्मक माहौल को और मजबूत करेगी.

बैंकिपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार चुनाव लड़ रहे नितिन नवीन ने कहा कि गठबंधन द्वारा समय पर और पारदर्शी तरीके से सीटों का बंटवारा तय करने से पूरे अभियान को बड़ा बल मिला है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए ने सीटों के बंटवारे का निर्णय बहुत ही तत्परता और पारदर्शिता के साथ लिया, जिससे हमारे अभियान को नई गति मिली है. बिहार की जनता ने हमेशा हमारे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है. चाहे वह सड़क और पुलों का निर्माण हो, कनेक्टिविटी में सुधार हो, शिक्षा में सुधार या सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार. “हमने स्थिरता, विकास और बिहार के उज्ज्वल भविष्य की स्पष्ट दिशा दी है. हमारी सरकार वादों पर नहीं, प्रदर्शन पर विश्वास करती है.”

Latest and Breaking News on NDTV

नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को अव्यवहारिक वादे करने वाला बताया. उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे. जो बिल्कुल अव्यवहारिक था. अब वे 30,000 नौकरियों का नया वादा कर रहे हैं. यह केवल चुनावी जुमला है, इसके पीछे कोई ठोस योजना नहीं है,”

नितिन नवीन ने कहा कि अपने प्रचार अभियान के बारे में मंत्री ने बताया कि इस बार उनका फोकस जमीनी स्तर पर संपर्क और तकनीक के माध्यम से योजनाओं की डिलीवरी पर है. “इन वर्षों में मैंने जनता की बात और करीब से सुनना सीखा है. लोगों की अपेक्षाएं बदली हैं और उसी के अनुसार मैंने अपनी कार्यशैली भी बदली है. बिहार की युवा पीढ़ी की ऊर्जा और आकांक्षाएं मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com