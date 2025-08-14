विजय सिन्हा के बाद बिहार में अब इस NDA सांसद के पास 2 वोटर कार्ड, तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में बिहार के सात ऐसे लोगों से मुलाकात की, जिन्हें SIR के दौरान मृत घोषित कर मतदाता सूची से हटा दिया गया था. इधर, पटना में तेजस्वी यादव ने एसआइआर पर नया 'बम' फोड़ा है.

देर रात्रि 𝐍𝐃𝐀 सांसद वीणा देवी के मतदाता सूची में फर्जीवाडे से संबंधित एक और खुलासा:-



⛔️ श्रीमती वीणा देवी जी वैशाली से 𝐍𝐃𝐀 की सांसद है।



⛔️ इनके पास एक दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃 - 𝐔𝐓𝐎𝟏𝟏𝟑𝟒𝟓𝟒𝟑 और 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃- 𝐆𝐒𝐁𝟏𝟎𝟑𝟕𝟖𝟗𝟒 है।



⛔️ इनके दो अलग-अलग जिलों के… pic.twitter.com/h4HVUiXDpd — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 13, 2025

बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने देर रात एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि एनडीए सांसद वीणा देवी जो वैशाली से एनडीए की सांसद है. उनका दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम है.

'𝐍𝐃𝐀 की सांसद के पास एक दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃'

तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'देर रात्रि 𝐍𝐃𝐀 सांसद वीणा देवी के मतदाता सूची में फर्जीवाडे से संबंधित एक और खुलासा. श्रीमती वीणा देवी जी वैशाली से 𝐍𝐃𝐀 की सांसद है. इनके पास एक दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃 - 𝐔𝐓𝐎𝟏𝟏𝟑𝟒𝟓𝟒𝟑 और 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐈𝐃- 𝐆𝐒𝐁𝟏𝟎𝟑𝟕𝟖𝟗𝟒 है. इनके दो अलग-अलग जिलों के दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग वोट है. दो अलग-अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है. 𝐒𝐈𝐑 में इन्होंने दो अलग अलग गणना फॉर्म भरे. मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने दो अलग अलग फॉर्म पर दो अलग अलग साइन किए होंगे. इन दो अलग-अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि 𝐌𝐏 साहिबा ने ख़ुद साइन किए.'

तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग अलग 𝐄𝐏𝐈𝐂 𝐂𝐚𝐫𝐝 के साथ, दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,दो अलग-अलग उम्र के साथ इनके दो अलग अलग वोट कैसे बन गए? क्या यह चुनाव आयोग द्वारा 𝐁𝐉𝐏-𝐍𝐃𝐀 को जिताने के लिए की गई धांधली, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत नहीं है? क्या बीजेपी का “𝐓𝐑𝐎𝐋𝐋 आयोग” बन चुका केंचुआ आयोग इनका 𝐅𝐚𝐜𝐭 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 कर इन्हें दो जगह से दो अलग-अलग नोटिस देगा?'

