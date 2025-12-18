विज्ञापन
नवादा मॉब लिंचिंग: चोरी के आरोप में फेरीवाले की पीट-पीटकर हत्या, अब तक 11 गिरफ्तार

Nawada Mob Lynching: मामले में पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी और उसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और भी सख्त धाराएं जोड़ी जाएंगी.

Nawada Mob Lynching: बिहार के नवादा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां चोरी के शक में एक कपड़ा फेरीवाले मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया. फेरीवाले अहतर हुसैन की भीड़ ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने अब तक दो नाबालिगों समेत कुल 11 लोगों को पकड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

घटना 5 दिसंबर की रात की है. नालंदा निवासी 40 वर्षीय अहतर हुसैन, जो अभी अपने ससुराल (मरूई गांव) में रह रहे थे, रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गांव गए थे. वहां ग्रामीणों ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें पकड़ लिया. आरोप है कि भीड़ ने अहतर हुसैन के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दीं. उन्हें जलती हुई लकड़ियों से पीटा गया, उनके कान काट दिए गए और निजी अंगों पर पेट्रोल तक डाला गया. गंभीर रूप से घायल अहतर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी मौत के बाद इलाके में भारी तनाव है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस इस मामले में तेजी से छानबीन कर रही है. अब तक 11 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं. चोरी की शिकायत दर्ज कराने वाले सिकंदर यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पीयूष नामक व्यक्ति का नाम सामने आने पर उसे भी पकड़ा गया है. घटना में शामिल दो नाबालिगों को भी हिरासत में लेकर सुधार गृह भेजा गया है.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस ने बताया, 'हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी और उसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और भी सख्त धाराएं जोड़ी जाएंगी.' फिलहाल पुलिस फरार दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी है.

