हजारीबाग भूमि घोटाले मामले में चतरा में ACB की बड़ी कार्रवाई, DRDA निदेशक अलका कुमारी गिरफ्तार

झारखंड के हजारीबाग के चर्चित खासमहल जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही एसीबी की टीम ने चतरा में बड़ी कार्रवाई की है. एसपी आरिफ ईकराम के नेतृत्व में चतरा पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता हजारीबाग की विशेष टीम ने सदर थाना पुलिस के सहयोग से चतरा की डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी को गिरफ्तार किया है. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) निदेशक अलका को विकास भवन स्थित निदेशक कार्यालय से गुपचुप तरीके से एसीबी की टीम ने अपने गिरफ्त में लिया है. हिरासत में लेने के बाद अलका से एसीबी एसपी खुद सदर थाना में गहन पूछताछ कर रहे हैं. डीआरडीए निदेशक की गिरफ्तारी की खबर से जिले के साथ-साथ प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. हालांकि ना तो एसीबी के अधिकारी निदेशक की गिरफ्तारी की पुष्टि कर रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन और पुलिस के कोई अधिकारी.

गुपचुप व नाटकीय ढंग से ले गई एसीबी...

भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता हजारीबाग की टीम ने अलका की गिरफ्तारी इतने गुपचुप तरीके से की कि कार्यालय कर्मियों तक को कार्रवाई की भनक तक नहीं लग सकी. दरअसल देर शाम सदर थाने की महिला एसआई सशस्त्र बल के महिला जवानों व सादे लिबास में शामिल एसीबी के अधिकारियों के साथ विकास भवन पहुंची थी. इस दौरान महिला दारोगा एसीबी के अधिकारियों के साथ सीधे निदेशक के चेंबर में दाखिल हुई और थोड़ी देर के बातचीत के बाद उन्हें गुपचुप तरीके से अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सदर थाना ले गई. जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. कार्यालय कर्मियों को निदेशक की गिरफ्तारी की भनक करीब एक घंटे बाद लगी. इसके बाद विकास भवन के साथ-साथ पूरे महकमें में हड़कंप मच गया.

ये भी पढ़ें: JSSC Vacancy: झारखंड में सहायक जेलर और कक्षपाल बनने का मौका, आवेदन इस दिन से शुरू

सदर अंचल अधिकारी रहते गड़बड़ी का आरोप..?

विभागीय सूत्रों के अनुसार चतरा की डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी की गिरफ्तारी एसीबी हजारीबाग की टीम ने हजारीबाग से ही जुड़े भूमि घोटाले के एक पुराने मामले में की है. भूमि घोटाले के आरोपों में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के मामले में ही अलका की गिरफ्तारी हुई है. आरोप है कि जिस दौरान विनय चौबे हजारीबाग में डीसी थे, उस दौरान अलका हजारीबाग की सदर अंचल अधिकारी थी. अलका पर आरोप है कि उन्होंने खासमहल की जमीन का अवैध तरीके से जमाबंदी कर भूमि घोटाले में डीसी के साथ अपनी भूमिका निभाई थी. जिसकी जांच राज्य सरकार के निर्देश पर एसीबी कर रही है.

कई अधिकारी पूर्व से हैं जेल में बंद

गौरतलब है कि हजारीबाग के चर्चित खासमहल जमीन घोटाले के मामले में पूर्व डीसी व वरिष्ट आईएएस विनय चौबे के अलावे हजारीबाग के तत्कालीन खासमहल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा न्यायिक हिरासत में हैं. इसी मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने चतरा से हजारीबाग के तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी को पकड़ा है. अब गिरफ्तारी के बाद अलका को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले जाती है या उन्हें चतरा में ही न्यायालय में प्रदर्शित किया जाता है, यह अधिकारियो के खामोशी से अबूझ पहेली बनी हुई है.

ये भी पढ़ें : झारखंड और गुजरात के जरिए बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड, कांग्रेस के मुद्दे की ढूंढी काट