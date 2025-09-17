बिहार का मुस्लिम शख्स पीएम मोदी के आइडिया से छाप रहा है लाखों रुपए, दुनियाभर में हो रही तारीफ

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन कटिहार में एक युवा बिजनेसमैन की कहानी इस दिन को और भी खास बना रही है. ये कहानी है कटिहार के गुल्फराज की. जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्टार्टअप इंडिया' के विज़न से प्रेरित होकर 'मोदी मखाना' ब्रांड की शुरुआत की.



बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, गुल्फराज ने सरकारी नौकरी की तलाश में समय बर्बाद करने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने 17 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अपने गांव से ही 'मोदी मखाना' की शुरुआत की. शुरुआत में, गुल्फराज को अपने समुदाय के लोगों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज, केवल 5 वर्षों में, उनका 'मोदी मखाना' ब्रांड न केवल पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है, बल्कि इसका व्यापार दुनिया के कई देशों तक फैल चुका है.

पीएम मोदी के फैन क्यों हैं गुल्फराज?

गुल्फराज बताते हैं, "आप मुझे मोदी जी का बहुत बड़ा फैन देखें, तो मेरे कॉलेज के दिनों में भी, जब मैं 2019 में पास आउट हो रहा था, तो उस समय लोकसभा चुनाव का समय था. उस समय युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'लोकल फॉर वोकल' का मोदी जी का जो अभियान था, वह बहुत ही जबरदस्त था. उस अभियान से मुझे बहुत प्रेरणा मिली.





कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप का सफर?

सितंबर, 2020 को मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मोदी मखाना ब्रांड लॉन्च किया. गुल्फराज ने कहा, "उस समय हमने बहुत छोटे पैमाने पर, एक 400 स्क्वायर फीट की टीन की शेड में शुरुआत की थी. और आज, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मखाने की ब्रांडिंग के कारण, कटिहार के मखाने को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है. इस लोकप्रियता से यहां के किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं, और हम कई लोगों को रोजगार भी दे पा रहे हैं."



पीएम मोदी को क्या गिफ्ट भेज रहे?

प्रधानमंत्री मोदी के 'जबरा फैन' गुल्फराज अब अपने आदर्श को उनके जन्मदिन पर 'मोदी मखाना' का एक खास गिफ्ट हैंपर भेज रहे हैं. गुल्फराज की सबसे बड़ी तमन्ना है कि उन्हें एक बार प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिले. उनका मानना है कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इससे उनके मिशन को और भी ताकत मिलेगी.



'हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए'

पीएम मोदी को लेकर गुल्फराज ने कहा, "मेरा मानना है कि हर चीज को हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए. अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें उस अच्छे का हिस्सा बनकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए. तो जब हमने इसकी शुरुआत की, तो तरह-तरह के लोग मिले. कुछ लोगों ने इसे नकारात्मक दृष्टि से देखा, तो कुछ ने इसे सराहा, खासकर मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं. मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगों ने देखा कि हर चीज को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह पहल एक अच्छा कदम है. यह पहल मखाना उद्योग को बढ़ावा दे रही है, और साथ ही यह हम जैसे युवाओं को भी स्टार्टअप्स से जोड़कर और लोन देकर, बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग देकर मदद कर रही है."