मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया, अब अति पिछड़ा महागठबंधन के साथ-मुकेश सहनी Exclusive

महागठबंधन में टिकट बंटवारे विवाद का द एंड हो गया. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी की मनचाही मुराद भी पूरी हो गई. उन्हें महागठबंधन ने सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा भी कर दी. मगर ये कैसे हुआ? पर्दे के पीछे आज क्या चल रहा था? एक घंटे तक महागठबंधन अपने प्रेस कांफ्रेंस को क्यों टालता रहा? सीटों पर क्यों मुकेश सहनी पीछे हट गए? मुकेश सहनी के साथ इन सभी सवालों पर एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बात की की.

डिप्टी सीएम की शुभकामना पर क्या बोले

मुकेश सहनी से एनडीटीवी रिपोर्टर ने पूछा कि मैं बोलूं कि मैं अगले उपमुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं तो क्या मैं गलत बोलूंगा? इस पर मुकेश सहनी चहकते हुए बोले-जी, बिल्कुल भी नहीं गलत बोलेंगे और आपकी शुभकामना अगर हमें मिली तो निश्चित तौर पर एक मल्लाह का बेटा बिहार प्रदेश में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा.डिप्टी सीएम के लिए दबाव बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दबाव बनाने की बात नहीं है. यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन हम औरों से बेहतर है. वहां पर तो मुख्यमंत्री की घोषणा ही नहीं हो रही है. सिर्फ कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप हैं, उन्होंने कह दिया कि ये यहां पर तो विधायक दल के नेता ही डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा. यानी कि वहां स्पष्ट नहीं है. यहां तो स्पष्ट हो चुका है कि सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम कौन होगा? विलंब हुआ पर मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं हुआ. कल से प्रचार चालू हुआ है और वोटिंग में अभी काफी समय है.

अंत तक किस बात पर था रगड़ा

महागठबंधन की प्रेस कांफ्रेंस उनकी नाराजगी के कारण एक घंटे देरी से शुरू होने पर मुकेश सहनी ने कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर तो डे वन से क्लियर था. सीटों को लेकर कुछ-कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट को लेकर थोड़ी बात हो रही थी. मुझे लगा कि घोषणा से पहले वो भी क्लियर हो जाना चाहिए. इसीलिए देर हुई. दो जगह हमारी फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बन रही थी.एक चैनपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी बालगोविंद बंद चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा हमारे बाबू बढ़ी में प्रत्याशी थे. तो हम लोगों की इच्छा थी कि हमारे दोनों जगह प्रत्याशी रहें तो उसमें आगे पीछे होकर एक जगह से हम रिटर्न ले लिए हैं और एक जगह चैनपुर में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं.

नाम घोषित होने से क्या होगा

मुकेश सैनी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित होने से क्या फर्क पड़ेगा? इस पर वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा. आप देखे होंगे 5 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और राज्य में जहां भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा, तो कहीं 25 हज़ार वोट, कहीं 30 हज़ार वोट, कहीं 10,000 वोट हम लाते हैं. और यही हमारा ताकत है. राज्य में हमारे पास एक अच्छा वोट बैंक है. निश्चित तौर पर अब निषाद के बेटे इस चीज पर मंथन करेंगे कि पहली बार ऐसा मौका मिला है तो वह लोग एक एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे तो बहुत सी ऐसी सीट जो हमारे लोग अगर मजबूती से काम करेंगे तो जीत में परिवर्तित होगा और जब जीत में परिवर्तन होगा तो सरकार बनना तय है.

