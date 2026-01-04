विज्ञापन
पति से फोन पर हुआ विवाद, फिर मां ने अपने ही हाथों से बच्चों को खिलाया 'मौत का लड्डू', अब हुई गिरफ्तार

दाउदनगर प्रभारी एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि दो बच्चों के मौत मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

औरंगाबाद:

बिहार के औरंगाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां को अपने 6 साल के बेटे और 8 माह की बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि मां ने लड्डू में जहर मिलाकर बच्चों को खिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई.

घटना औरंगाबाद जिले के खुदवा थाना क्षेत्र के पथरा गांव की है, जिसमें घटना के 27 दिन बाद कलयुगी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला की पहचान उस गांव निवासी रवि भारती की पत्नी संयुक्ता कुमारी के रूप में की गई है. जब 6 साल के दिव्यांशु कुमार और उसकी 8 माह की बहन अंशिका कुमारी को लड्डू खाने के बाद संदिग्ध मौत हो गई थी. घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थी. आखिर मासूम बच्चों के मौत का ज़िम्मेदार कौन है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी.

इसी क्रम में रविवार को पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है. दाउदनगर प्रभारी एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि दो बच्चों के मौत मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में महिला ने बताया कि घरेलू विवाद में पति के अक्सर झगड़े होते थे. घटना के दिन भी पति से फोन पर विवाद हुआ था. इसके बाद गेहूं में देने के लिए छत पर सल्फास की गोली रखा हुआ था जिसे खुद भी खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई. कुछ समय बाद अंशिका की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद दिव्यांशु की हालत भी गंभीर हो गई. उसे रात में दाउदनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मध्यरात्रि में उसकी भी मौत हो गई. थानाध्यक्ष ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई के उपरांत महिला को जेल भेज दिया गया है.

