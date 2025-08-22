विज्ञापन
विशेष लिंक

महज एक मुर्गी चोरी के आरोप में व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या, बिहार से सामने आया दिल दहलाने वाला मामला

Mob lynching in Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Read Time: 2 mins
Share
महज एक मुर्गी चोरी के आरोप में व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या, बिहार से सामने आया दिल दहलाने वाला मामला
अस्पताल में मृतक के शोकाकुल परिजन.
  • बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या हुई है.
  • मृतक संजय सहनी को उसके पड़ोसी मुर्गी फार्म संचालक और स्टाफ ने लाठी-डंडों से मारकर घायल किया था.
  • पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है और जांच जारी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुजफ्फरपुर (बिहार):

Mob lynching in Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र में महज एक मुर्गा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरी घटना रामपुरहरि थाना क्षेत्र के कोइली गांव की है, जहां के रहने वाले 40 वर्षीय संजय सहनी की हत्या उनके पड़ोसी द्वारा पीट-पीटकर कर दी गई है. मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं मामले की जांच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है.

पड़ोस के मुर्गी फॉर्म संचालक और स्टाफ पर आरोप

वहीं मामले में मृतक संजय सहनी के परिजनों के अनुसार संजय सुबह सुबह शौच के लिए गया गया था, फिर सूचना मिली कि उसकी लाश बगीचे में पड़ी है. बताया गया कि पड़ोस के ही रहने वाले मुर्गी फॉर्म संचालक और उसके स्टाफ ने मुर्गा चोरी का आरोप लगा लाठी-डंडों से मारकर उसकी हत्या कर दी है.

परिजन पुराने विवाद में मारने की बात कह रहे है. वहीं पुलिस ने मुर्गी चोरी के संदेह में पिटाई की बात कही है.

ग्रामीण एसपी बोले- मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि रामपुरहरी थाना क्षेत्र के कोइली गांव में अहले सुबह मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमे पिटाई से उसकी मौत हो गई है, फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. और पुलिस आगे की कारवाई में जुटी हुई है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mob Lynching, Mob Lynching Case, Mob Lynching In Bihar, Mob Lynching In Muzaffarpur, Murder For Chicken Theft
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com