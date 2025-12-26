बांग्लादेश में दीपू के बाद अब अमृत मंडल की हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बीच एक और दुखद घटना सामने आई है. 18 दिसंबर को दीपू की हत्या के बाद, अब 29 वर्षीय हिंदू युवक अमृत मंडल की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. अमृत देर रात अपने एक परिचित शाहिदुल के घर गया था. उसी दौरान रात के अंधेरे में अचानक 'डाकू-डाकू' का शोर मचा दिया गया, जिससे देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

घटना के दौरान मौजूद चश्मदीदों का दावा है कि अमृत के साथ मौजूद उसके साथियों को वहां से भागने का मौका दिया गया. लेकिन भीड़ ने अमृत को दबोच लिया. इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उसे लात-घूंसों और डंडों से तब तक बेरहमी से पीटा, जब तक कि उसकी सांसें नहीं उखड़ने लगीं.

बांग्लादेश पुलिस ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक कोण से इनकार किया है. पुलिस के मुताबिक, अमृत मंडल का आपराधिक रिकॉर्ड था और वह 'सम्राट वाहिनी' नामक गिरोह का सरगना था, जिस पर हत्या और जबरन वसूली जैसे कई गंभीर आरोप थे. पुलिस का कहना है कि यह हत्या सांप्रदायिक हिंसा नहीं, बल्कि जबरन वसूली के विवाद का परिणाम है. इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है.