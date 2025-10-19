विज्ञापन
हमारी लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं...नरकटियागंज से मैदान में उतरी किन्नर समाज की उम्मीदवार माया रानी

नरकटियागंज सीट से किन्नर समाज की माया रानी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन किया है. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ को दबा रखा है. पश्चिमी चम्पारण से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट.

हमारी लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं...नरकटियागंज से मैदान में उतरी किन्नर समाज की उम्मीदवार माया रानी
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नरकटियागंज से किन्नर समाज की माया रानी ने नामांकन दाखिल किया है
  • माया रानी ने अपनी लड़ाई पुरानी व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ बताया है
  • माया रानी ने कहा कि मेरी लड़ाई व्यवस्था से है, किसी पार्टी से नहीं
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नरकटियागंज से किन्नर समाज की माया रानी ने नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ है. बिहार में एक तरफ जहां तमाम दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा रही है वहीं इस चुनाव में ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की तरफ से भी इसमें हिस्सा लिया जा रहा है. 

समाज की आवाज बनेंगी किन्नर माया रानी 

माया रानी का मकसद है कि वे समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएं उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि उन लोगों की भी सुनी जाए जिनकी ज़िंदगी अक्सर अनदेखी रही. यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद और भरोसे का अवसर है.

जनता से क्या किया वादा?

रोड शो में माया रानी ने जनता से वादा किया कि इस इलाके का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी. मैं हर घर की छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान करूंगी. उनके शब्दों में जुनून झलक रहा था. उन्होंने बताया कि उनके लिए हर व्यक्ति की ज़िंदगी मायने रखती है, और हर समस्या उनका व्यक्तिगत मकसद होगी. 

बिहार की राजनीति में नया रंग 

माया रानी का राजनीति में एंट्री बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आया है. अब चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं का नहीं, बल्कि सामान्य जनता और हाशिए पर खड़े लोगों का भी होगा.  नरकटियागंज में माया रानी के कदम ने जनता में उत्साह और नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं. लोग अब मानते हैं कि उनके लिए भी राजनीति में जगह और आवाज़ है. उनका यह कदम साबित करता है कि अगर दिल में जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल बाधा रोक नहीं सकती.

