ऑल द बेस्ट... खेसारी और सम्राट चौधरी की जुबानी जंग पर मनोज तिवारी का जवाब

बिहार में चुनावी माहौल गरम हो चुका है. महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान करने पर गायक, एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पूछा राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर क्यों नहीं दिख रहे? देखिए, आज ये घोषणा कर महागठबंधन का झगड़ा सामने आ गया कि इन लोगों में एक-दूसरे की स्वीकार्यता नहीं है. राहुल को तेजस्वी नहीं स्वीकार, तेजस्वी को राहुल नहीं स्वीकार. मुकेश सैनी तो खुद ही इसे बीमारू गठबंधन बोल चुके हैं कि गठबंधन अस्वस्थ हो चुका है. दिल्ली बड़े डॉक्टर के पास गए. सब गड़बड़ है. सब खंड-खंड है.

'लूटने की तैयारी है'

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि हम तो शुरू से ही मानते थे कि तेजस्वी को बनाना चाहिए इनको, लेकिन इनको अपना नेता चुनने में नॉमिनेशन के बाद 7-8 दिन लग गए तो इससे साफ़ है कि इनके चिंतन में बिहार का विकास नहीं है, इनके चिंतन में अपना-अपना विकास है. अपना-अपना घर भरना है. लूटने की तैयारी है.इन लोगों के समय में बिहार ने क्या-क्या दुर्दशा देखी है. आज बिहार में नदियों पर बड़े-बड़े पुल हैं, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट, 125 यूनिट बिजली फ्री, रोड, फ्लाइओवर, महिलाओं को सीड मनी , ये सब है आज बिहार में. इन्होंने क्या किया. क्या ये सब सोच सकते थे पहले? आज बिहार के लोग कहते हैं कि हां, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी.

खेसारी-सम्राट विवाद पर मनोज तिवारी

खेसारी लाल यादव के बयान कि बीजेपी में कलाकारों की इज्जत नहीं है पर मनोज तिवारी बोले कि खेसारी बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम लोग नैतिकता की राजनीति करते हैं. सबका अपना-अपना विषय है, जो कोई जो पार्टी चुनें, उसका भविष्य ख़ुद उसके हाथ में है.

सम्राट चौधरी के खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर मनोज तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, सम्राट जी ने बिहार के लिए बहुत संघर्ष किया है और अध्यक्ष , डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार को बहुत कुछ दिया है. सम्राट चौधरी का बड़ा आदर है. आरजेडी से खेसारी के चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी ने कहा कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते , वो उनका डिसिजन है, जहां से चुनाव लड़ें, All the best.

सम्राट पर खेसारी का वार

आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने हाल ही में खेसारी को “नचनिया” कहकर तंज कसा था, जिसके बाद खेसारी ने पलटवार किया. खेसारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी तुलना अपने आप से करना मेरे लिए सही नहीं है. लेकिन अगर मैं नाचने वाला हूं, तो मुझे इस बात पर गर्व है. मैं कलाकार हूं, और संगीत से बेहतर इस धरती पर कुछ नहीं. अगर संगीत नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते.” उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है. “मेरे गाने को लेकर लोग जो चाहें कहें, लेकिन मेरे गानों की वजह से छपरा में जलजमाव नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और अस्पतालों की हालत भी मेरी वजह से नहीं बिगड़ी.”