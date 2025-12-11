भोजुपरी सिनेमा की 22 साल पुरानी फिल्म, 65 हफ्तों तक थिएटर पर किया राज, आज तक नहीं टूटा इसकी कमाई का रिकॉर्ड

बॉलीवुड और साउथ फिल्मों को तो लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, लेकिन इससे अलग भोजपुरी सिनेमा का भी अपना क्रेज है. भोजपुरी के गाने और इसके किरदार लोगों को बहुत हंसाते हैं. बात करेंगे उस भोजपुरी फिल्म की, जो थिएटर पर 6 हफ्तों तक हाउसफुल चली. इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा में कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक नहीं टूटा है. इस सुपरहिट भोजपुरी फिल्म ने दो या चार नहीं बल्कि अपने बजट से दस गुना कमाई की थी. इस फिल्म का स्टार आज एक राजनेता है और लेकिन राजनीति में आने से पहले इसने भोजपुरी सिनेमा की तस्वीर बदलकर रख दी थी. चलिए जानते हैं कौन हैं ये एक्टर और इसकी ये रिकॉर्डधारी फिल्म.



किस ने किया इतना धमाका ?

दरअसल, यहां बात हो रही है साल 2003 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पईसावाला' की. इस फिल्म की कहानी दिलचस्प है और इस फिल्म के गाने तो आज भी सुने जाते हैं. इस फिल्म के लीड स्टार मनोज तिवारी थे और फिल्म में उनकी हीरोइन बनी थी रानी चटर्जी. रानी ने इस फिल्म से भोजपुरी सिनेमा में अपना सुपरहिट डेब्यू किया था. दर्शकों को मनोज तिवारी और रानी चटर्जी स्टारर इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी और आज भी इस जोड़ी को हिट का दर्जा मिला हुआ है. इसके बाद इस जोड़ी की जितनी भी फिल्में आईं ज्यादातर हिट साबित हुईं. इस फिल्म को आज भी यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.



65 हफ्तों तक किया कारोबार

फिल्म 'ससुरा बड़ा पईसावाला' की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बारे में बात करें तो फिल्म 65 हफ्तों तक थिएटर पर टिकी रही थी. इस फिल्म का बजट महज 30 लाख रुपये था और फिल्म ने 36 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह फिल्म ने अपनी लागत से ज्यादा और मोटा मुनाफा कमाया. इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आई होगी. इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2020 में रिलीज हुआ था, लेकिन आज की ऑडियंस को फिल्म का सीक्वल ज्यादा भाया नहीं, क्योंकि इस फिल्म की लीड स्टारकास्ट बदल दी गई थी. मनोज तिवारी और रानी चटर्जी की जगह अथर्व और नेहा प्रकाश लीड रोल में नजर आए थे.