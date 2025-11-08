बिहार चुनाव के बीच मनोज तिवारी के पैर छूते दिखे खेसारी, लोग लेने लगे मजे, बोले- दिखावा भी जरूरी है

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही भोजपुरी सितारों की राजनीति भी सुर्खियों में है. राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खेसारी लाल यादव मैदान में हैं, जबकि भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह जमकर प्रचार कर रहे हैं. इन छवि-वाले चेहरों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी टकराहटें देखने को मिलीं और अक्सर आलोचना व ‘मोरल पुलिसिंग' की बातें भी उठीं. इसी राजनीतिक पारे के बीच पटना एयरपोर्ट पर एक मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खेसारी ने मनोज तिवारी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मनोज ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया.

वायरल क्लिप में साफ दिखता है कि मनोज तिवारी जहां अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे, वहीं खेसारी लाल यादव अचानक उनकी ओर आए और पारंपरिक अंदाज में उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया. मनोज ने भी गर्मजोशी से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं. इस मुलाकात को देखकर कुछ लोगों ने इसे राजनीति से ऊपर उठकर सांस्कृतिक शिष्टाचार बताया, तो कुछ लोगों ने इसे विरोधियों के बीच बनाये गए सियासी टकराव की परत माना.

चुनावी मंचों पर खेसारी का तेवर सफाई से भावनात्मक रहा है. उनके भाषणों में उन्होंने बीजेपी के चारों स्टार प्रचारकों- मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर तीखे सवाल उठाये और खुला चुनौती भी दी. खेसारी ने कहा कि मुद्दों पर खुलकर बहस हो और झूठे वादों की पोल खुले. उन्होंने अपने सादा परिवेश और गरीब परिवार से आने का जिक्र करते हुए विरोधी नेताओं की छवि से फर्क बताया.

सोशल मीडिया पर इस एयरपोर्ट मुलाकात पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने खेसारी की विनम्रता की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि राजनीति के खेल में दिखावा भी आता है. वहीं समर्थक-विरोधी दोनों तरफ के लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को लेकर मीम्स व बहस भी छिड़ गई है.