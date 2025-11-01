प्रचार में ऐसी गुंडागर्दी क्यों...रोड शो में RJD पर हमले की कोशिश का आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डुमरांव में बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी के रोड शो में बवाल हो गया. मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनके रोड शो के दौरान RJD समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की. उन्होंने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अभी अभी कुछ ही देर पहले डुमरांव अरियांव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग, प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे तभी RJD का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की. हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चला कर निकले, प्रचार में RJD की ऐसी गुंडागर्दी क्यों?"

रोड शो में क्या कुछ हुआ

डुमरांव क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी रोड शो चल रहा था, जहां से उनका करवां प्रतापसागर से निकला और डुमरांव होते चौगाई तक गए. रोड शो के दौरान जगह-जगह उनका स्वागत किया गया. इसके बाद मनोज तवारी के साथ डुमरांव के जदयू उम्मीदवार राहुल सिंह और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. अरियांव ब्रह्म बाबा स्थान के पास जब मनोज तिवारी का रोड शो पहुंचा तो वहां अचानक से माहौल गरम हो गया. आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रोड शो की ओर बढ़ने लगे. जानकारी के मुताबिक हालात बेकाबू होते देख मनोज तिवारी किसी तरह वहां से निकल सके. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी.

रविवार को पीएम मोदी का रोड शो

पीएम मोदी रविवार को बिहार की राजधानी पटना में एक रोडशो करेंगे और कई जिलों में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. यह जानकारी पार्टी के नेताओं ने दी. भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री दो नवम्बर को भोजपुर, नवादा और आरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इसके बाद शाम पांच बजे पटना के दिनकर चौक से गांधी मैदान तक एक रोड शो करेंगे. बीजेपी सूत्रों के अनुसार छह नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अररिया जिले के फारबिसगंज में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे.