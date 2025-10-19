महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिन अपने परिवार और पुरानी पार्टी से दूर है. वो जनशक्ति जनता दल नामक नई पार्टी बनाकर बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था. अभी वो प्रचार अभियान में जुटे हैं. लेकिन इस अभियान के बीच उनपर एक केस दर्ज हो गया है. चुनाव आयोग के निर्देश पर तेज प्रताप यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. क्या है पूरा मामला, जानिए.

आदर्श आचार संहिता के मामले में FIR दर्ज

दरअसल तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के नियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. वो नामांकन के दौारन आदर्श अचार संहिता के नियमों को तोड़ते हुए पकड़े गए. बताया गया कि तेज प्रताप नामांकन के दौरान प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्टीकर, सायरन और लाइट लगाकर पहुंचे थे. जो नियमों के खिलाफ है.

सीओ के बयान पर महुआ थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी



तेज प्रताप के नामांकन के वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर इसकी जांच करवाई गई. जांच के बाद सीओ के बयान पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन नियम के तहत महुआ थाना में केस दर्ज किया गया है.

दरअसल 16 अक्टूबर को तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. वो नॉमिनेशन के दौरान हाथों में दादी मरछिया देवी की तस्वीर लिए नजर आए थे. तेज प्रताप यादव के दादी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वह उनके आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं.

