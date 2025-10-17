विज्ञापन

स्कूल के बाद सीधा सियासत में कूदे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, जानें कहां तक की है पढ़ाई

बिहार चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है. बिहार में चुनाव की तैयारियों जोरो-शोरो पर हैं. तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नई पार्टा का ऐलान कर दिया है. आइए आपको उनकी एजुकेशन के बारे में बताते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्कूल के बाद सीधा सियासत में कूदे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, जानें कहां तक की है पढ़ाई
तेज प्रताप यादव की पढ़ाई

बिहार चुनाव को लेकर तैयारियों जोरो-शोरो से हो रही हैं. दो चरण में चुनाव होने वाले हैं. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. इसके नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे. चुनाव में बहुत कम ही समय बचा है इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान कर दिया है. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा है. जिसके बाद से तेज प्रताप सुर्खियों में आ गए हैं. तेज प्रताप के राजनीतिक करियर के बारे में तो सभी को पता है आइए आपको बताते हैं तेज प्रताप कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कहां से की है.

कितने पढ़े-लिखे हैं तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव का जन्म गोपालगंज में हुआ था. वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने 12वीं तक पढ़ाई की है. तेज प्रताप ने 12वीं परीक्षा बिहार बोर्ड से की है. उन्होंने साल 2010 में 12वीं पास की है. इसके बाद उन्होंने फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया और पायलट का कोर्स किया. इसके बाद वो राजनीति में आ गए. 

चिराग पासवान ने इस कॉलेज से की है पढ़ाई, जानें कहां लगी थी पहली नौकरी

इस सीट से की चुनावी करियर की शुरुआत

बता दें तेज प्रताप ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत महुआ सीट से की थी.साल 2020 तक बिहार की महुआ सीट से ही विधायक रह चुके हैं. इसके बाद उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा था.इस बार भी तेज प्रताप ने महुआ सीट से नामांकन किया है. वो हाल ही में इस सीट के लिए नामांकन करने के लिए गए थे. जहां पर उन्होंने कहा- मैंने महुआ में बहुत काम किया है. जब मैं यहां से विधायक था तो मैंने इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाई थी. अब मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे फिर से मौका मिलता है तो मैं महुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी मंजूर करवाऊंगा. तेज प्रताप अपने बयान के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tej Pratap Yadav, Bihar Election 2025, Bihar Election 2025 Tej Pratap Yadav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com