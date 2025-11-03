- बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है और सभी राजनीतिक दल प्रचार में व्यस्त हैं.
- आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दानापुर में रोड शो कर महागठबंधन की जीत का दावा किया है.
- लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार जा रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को बहुत कम समय बचा है. ऐसे में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं. सोमवार को बिहार के दानापुर में रोड शो किया. साथ ही इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है.
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है. उन्होंने दावा किया कि दानापुर सहित पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है. साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.
बिहार चुनाव: लालू यादव ने संभाली कमान, बिहार चुनाव में किया प्रचार शुरू#BiharElectionsWithNDTV | #LaluYadav | @awasthis | @journal_raman pic.twitter.com/FoNR6xHgAp— NDTV India (@ndtvindia) November 3, 2025
लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर बार-बार कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. इस कारण वह प्रचार करेंगे या नहीं, इसे लेकर भी संशय था. हालांकि पहले चरण के चुनाव से पहले जब प्रचार चरम पर है, लालू यादव महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में उतरे है.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है. वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि चुनाप परिणाम 14 नवंबर को आएगा.
