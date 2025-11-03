बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को बहुत कम समय बचा है. ऐसे में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं. सोमवार को बिहार के दानापुर में रोड शो किया. साथ ही इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है.

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है. उन्‍होंने दावा किया कि दानापुर सहित पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और बिहार में तेजस्‍वी यादव मुख्‍यमंत्री बनेंगे.

लालू यादव के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर बार-बार कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. इस कारण वह प्रचार करेंगे या नहीं, इसे लेकर भी संशय था. हालांकि पहले चरण के चुनाव से पहले जब प्रचार चरम पर है, लालू यादव महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में उतरे है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है. वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि चुनाप परिणाम 14 नवंबर को आएगा.