'नीतीश की राजनीति का पिंडदान...' PM मोदी के बिहार दौरे से पहले लालू का तीखा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के गयाजी में एक कार्यक्रम से करेंगे, जहां वे लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. इससे पहले राष्‍ट्रीय जनता जद के अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है.

बिहार के गयाजी में पिंडदान का बहुत महत्‍व है. पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.' नेता प्रतिपक्ष ने गाना ट्वीट कर पीएम मोदी जी से पूछा, ऐ पीएम जी, काहे बोलते है इतना झूठ सुबह शाम जी? गया में आज जुमलों की बारिश करने से पहले ये गाना जरूर सुन लेना.

तेजस्‍वी यादव ने भी पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हमला किया. उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में कहा, 'आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान! प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी. 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो?.

PM मोदी का बिहार कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे के दौरान दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. पहली ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस, गया और दिल्ली के बीच चलेगी. वहीं, दूसरी ट्रेन, बौद्ध सर्किट ट्रेन, वैशाली और कोडरमा को जोड़ेगी. इनका उद्देश्य रेल संपर्क बढ़ाना, यात्रा को आसान करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है. वह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे, जिससे सभी के लिए किफायती आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर बनने वाले अत्याधुनिक औंटा-सिमरिया छह-लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. इस 1,870 करोड़ रुपए की परियोजना में एनएच-31 पर 8.15 किमी का रास्ता और पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर 1.86 किमी लंबा छह-लेन का पुल शामिल है.

