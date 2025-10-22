विज्ञापन
समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जननायक कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि

PM Modi Samastipur Visit: समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सादगीपूर्ण जीवन की झलक दिखाने के लिए एक झोपड़ी तैयार की गई है. पीएम मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे.

कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने समस्तीपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी

बिहार में चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर दौरे पर होंगे. इस दौरान वह भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर सबसे पहले कर्पूरीग्राम स्थित गोखुल फुलेश्वरी डिग्री महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर उतरेगा. वहां से वह कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर स्थित स्मृति भवन पहुंचेंगे, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. यह पहली बार होगा जब भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद कोई प्रधानमंत्री उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कर्पूरीग्राम में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन की ओर से डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी संजय पांडे और सदर एसडीओ दिलीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने सोमवार को कर्पूरीग्राम और सभा स्थल का निरीक्षण किया. सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था की भी बारीकी से समीक्षा की गई.

कर्पूरी ठाकुर की सादगी का प्रतीक ‘झोपड़ी'

जीकेपीडी कॉलेज में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सादगीपूर्ण जीवन की झलक दिखाने के लिए एक झोपड़ी तैयार की गई है. यह झोपड़ी उनके संघर्षमय जीवन का प्रतीक है, जिसमें मिट्टी का चूल्हा, सिलौटी चक्की, जातां, सिलबट्टा, लालटेन और ढिबरी जैसे उपकरण रखे गए हैं. बताया जाता है कि इसी प्रकार की झोपड़ी में कर्पूरी ठाकुर ने अपना बचपन और राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था. इस झोपड़ी को जननायक के 101वीं जयंती पर बनाया गया था. 

जननायक कर्पूरी ठाकुर को ‘गुदड़ी का लाल' कहा जाता है. उनके जीवन की सादगी और जनता से गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करने के लिए यह प्रतीकात्मक झोपड़ी तैयार की गई है. प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से समस्तीपुर में उत्साह का माहौल है. एनडीए घटक दलों और प्रशासन दोनों स्तर पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है. प्रधानमंत्री कर्पूरीग्राम से सड़क मार्ग के जरिए दुधपुरा पहुंचेंगे, जहां वह एनडीए की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. उनके इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं. 

(इनपुट - अविनाश कुमार)

