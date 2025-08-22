बिहार में बहार है... चुनाव से पहले PM मोदी ने एक साल में दे दी इतने हजार करोड़ की सौगात, हर दौरे की डिटेल

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार में 12,992 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
- 6-लेन गंगा पुल से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारी वाहनों की दूरी लगभग सौ किलोमीटर घटेगी
- पिछले एक साल में बिहार को सड़क, पावर प्लांट, अस्पताल और रेलवे परियोजनाओं की सौगात मिली है
Bihar Election 2025: चुनावी माहौल शुरू होने से पहले ही बिहार में बहार आ गई है. पिछले कुछ महीनों से बिहार के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो 12,992 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा पर बना 6 लेन वाला पुल भी शामिल है. इसके अलावा वैशाली से कोडरमा के बीच का बुद्ध सर्किट ट्रेन की शुरुआत भी होगी. आइए जानते हैं कि पिछले एक साल में बिहार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कौन से बड़े तोहफे दिए गए.
इन परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 अगस्त को बिहार के गयाजी पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे. इसमें तमाम तरह की सड़क और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं.
- बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट
- मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजन
- मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण
- मोखामा-सिमरिया के बीच 4/6 लेन और गंगा ब्रिज का निर्माण
- बख्तियारपुर से मोखामा एनएच-31 सड़क का सुधार
6 लेन गंगा पुल से क्या होगा फायदा?
पीएम मोदी 22 अगस्त को 6-लेन गंगा पुल (औंटा–सिमरिया) का उद्घाटन करेंगे. इससे बिहार की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिलेगी और लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी.
- ₹1871 करोड़ की लागत से बने इस पुल की कुल लंबाई 8.15 किमी है
- भारी वाहनों की दूरी 100 किमी तक घटेगी
- उत्तर और दक्षिण बिहार को सीधा जोड़ने का काम करेगा
- मोकामा–बेगूसराय के बीच आसान होगा सफर
- सिमरिया धाम व दिनकर जी की जन्मभूमि तक बेहतर पहुंच
- सिमरिया धाम तक तीर्थयात्रियों की पहुंच होगी आसान
- लोगों का समय और ईंधन की बचत होगी
जुलाई 2025: पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी पहुंचे थे. यहां उन्होंने 7217 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा देकर मिशन-चंपारण को साधने की कोशिश की.
जून 2025: पीएम मोदी 20 जून को भी बिहार के सिवान पहुंचे थे. इस बार उन्होंने ₹5,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. जिसमें रेलवे, जल और बिजली से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं.
मई 2025: पीएम मोदी मई में भी बिहार पहुंचे थे, तब उन्होंने बिहार को 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी. 29 मई को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट, एनटीपीसी बिजली परियोजना और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की.
अप्रैल 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई.
फरवरी 2025: पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में अपना पहला बिहार दौरा किया था, जिसमें 24 फरवरी को उन्होंने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की थी.
बजट में बिहार के लिए हुए थे ये ऐलान
- मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन करने का ऐलान
- 2014 के बाद बने आईआईटी में साढ़े छह हजार नई सीटें जोड़ने की घोषणा, पटना आईआईटी को फायदा
- बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा
- बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, व्यसायिकता और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत
- सिंचाई सुविधा बेहतर करने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता
