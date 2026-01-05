लालू यादव के नए आशियाने पर 'ग्रहण'... शिफ्टिंग से पहले ही जमीन विवाद में फंसा कौटिल्य नगर वाला बंगला

बिहार की राजनीति में आवास और जमीन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. लेकिन RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कौटिल्य नगर (पटना) स्थित नए निजी घर ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है. खरमास खत्म होते ही जहां कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार अपने इस नए आशियाने में शिफ्ट होगा, वहीं, अब इस संपत्ति की वैधता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखकर कौटिल्य नगर की उस जमीन की जांच की मांग की है, जिस पर लालू यादव का नया आवास बना है.

NDTV से बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने कहा कि उक्त जमीन वेटेनरी कॉलेज से संबंधित है. जमीनों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गयी. इनकी गहन जांच की आवश्यकता है. कौटिल्य नगर में 1986 में कोऑपरेटिव सोसायटी बनाकर विधायकों और सांसदों को 20 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित कर दी गई थी. वहां नेताओं ने घर बना लिए. इन लोगों ने शर्त का पालन नहीं किया.

डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कमार सिन्हा ने कहा, 'मैं किसी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जो भी लोक नियमों के विरुद्ध जाकर गलत काम करेगा, विभाग उसे संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई करेगा. जनता की संपत्ति और सरकारी नियमों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

लालू के नए आवास में क्या है खास?

कौटिल्य नगर स्थित लालू का नया आवास आधुनिक सुविधाओं और भव्यता का मेल है, जिसमें पांच आलीशान बेडरूम और दो बड़े हॉल तैयार किए जा रहे हैं. घर के बाहरी हिस्से में एक विस्तृत गार्डन एरिया भी विकसित किया जा रहा है. वर्तमान में घर को अंतिम रूप देने के लिए पेंटिंग और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि लालू यादव के आगमन से पहले यह पूरी तरह सज-धजकर तैयार हो जाए.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिला था. यह सालों से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना हुआ करता था. 10 सर्कुलर रोड, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, लालू परिवार का 2006 से ठिकाना था.

राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पिछले महीने ही राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया था. उन्हें यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया है. इसके बावजूद, राबड़ी देवी अभी भी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही थीं. अब आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनके नए आवास में शिफ्टिंग पूरी हो सकती है.

