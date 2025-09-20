लालू को किडनी देने वाली बेटी क्यों हुईं बागी? RJD के सभी सोशल अकाउंट किया अनफॉलो

Rohini Acharya Angry: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्या बागी तेवर में नजर आ रही हैं. बीते दिनों बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाने वाली रोहिणी ने अब RJD के सोशल अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है. संजय यादव पर सवाल उठाने के बाद रोहिणी को सोशल मीडिया ट्रोल भी किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार को रोहिणी ने दो पोस्ट करते हुए लिखा था कि आत्मसम्मान सर्वोपरि हैं. अब यह बात सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने राजद के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है.

रोहिणी ने RJD के सभी सोशल मीडिया पेज अनफॉलो किए

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी के सारे सोशल अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है. कुछ ही महीने पहले मां राबड़ी देवी के लाल तेजप्रताप यादव को पार्टी और घर, दोनों से निकाला गया था और अब पार्टी और परिवार से नाराज चल रहीं रोहिणी ने ये कदम उठाया है. रोहिणी लालू की वही बेटी हैं, जिन्‍होंने अपनी किडनी डोनेट कर पिता को नया जीवन दिया है.

संजय यादव को लेकर रोहिणी नाराज

दरअसल, राजद में पिछले कुछ दिनों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. पार्टी में भी और पार्टी सुप्रीमो के घर में भी. वजह है- 'संजय यादव', जिनको लेकर तेजस्‍वी और रोहिणी के बीच मतभेद. पिछले दो-तीन दिनों में तेजस्‍वी के करीबी संजय यादव पर रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ चुकी है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्‍ट दिखे.

रोहिणी के सभी पोस्ट हो गए गायब

शुक्रवार रात भी उन्‍होंने एक्‍स पर दो पोस्‍ट किए और खुद को एक जिम्‍मेदार बेटी और बहन बताया. लेकिन अगली सुबह शनिवार को अचानक उनका एक्‍स अकाउंट प्राइवेट हो गया. शनिवार सुबह 8 बजे से पहले जो पोस्‍ट सार्वजनिक थे, वे 8 बजे के बाद अचानक से गायब हो गए. राजधानी पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्‍या रोहिणी पर पोस्‍ट हटाने का दबाव बनाया गया!

