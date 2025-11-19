विज्ञापन
'लालू-तेजस्वी दें रोहिणी आचार्य के आरोपों पर सफाई', एनडीटीवी से बोले राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब खुद सुभाष यादव का लालू परिवार से लंबे समय से रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके सार्वजनिक आरोपों ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है. लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने NDTV से बात करते हुए तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लालू-तेजस्वी को रोहिणी आचार्य द्वारा लगाए गए सार्वजनिक आरोपों पर सफाई देनी चाहिए.

'किडनी देने वाली बेटी क्यों रो रही है'

सुभाष यादव ने रोहिणी आचार्य को हत्या की धमकी दिए जाने की बात कहते हुए सरकार से इसकी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, इसलिए जनता को ये जानने का हक है कि 'किडनी देने वाली बेटी' क्यों रो रही है. सुभाष यादव ने तेजस्वी के पीए को 'अपराधी' बताते हुए, उसे घर में जगह देने पर भी सवाल उठाया.

'लालू यादव को कांशीराम की तरह बंधक बनाया जा सकता है'

सबसे बड़ी आशंका व्यक्त करते हुए सुभाष यादव ने कहा कि उन्हें डर है कि लालू यादव को कांशीराम की तरह बंधक बनाया जा सकता है, और RJD कार्यकर्ताओं को इसकी निगरानी करनी चाहिए. उन्होंने तेजस्वी को सलाह दी कि उन्हें अपनी बड़ी बहन रोहिणी से माफ़ी मांग कर उन्हें घर वापस बुलाना चाहिए, और पूछा कि क्या बहन को प्रताड़ित करना ही उनकी 'माँ-बहन योजना' है. उन्होंने तेजस्वी पर अहंकार आने का भी आरोप लगाया और कहा कि नेता विपक्ष बने रहने के कारण वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. उन्होंने तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने दम पर आगे बढ़ेंगे.

बिहार की राजनीति में पैदा हुई हलचल

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब खुद सुभाष यादव का लालू परिवार से लंबे समय से रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके सार्वजनिक आरोपों ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है.

