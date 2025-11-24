विज्ञापन
विशेष लिंक

WhatsApp पर SP को चूना लगाने का था प्लान, 'पैसे मांगना' पड़ा भारी, पुलिस ने ऐसे किया 'खेल' खत्म

एसपी राकेश कुमार ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंद्रकांत कुमार और सिपाही गुलशन कुमार ने जांच शुरू की.

Read Time: 2 mins
Share
WhatsApp पर SP को चूना लगाने का था प्लान, 'पैसे मांगना' पड़ा भारी, पुलिस ने ऐसे किया 'खेल' खत्म

बिहार के खगड़िया जिले में एक चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के नाम का इस्तेमाल करते हुए खगड़िया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश कुमार को व्हाट्सएप संदेश भेजकर पैसे की मांग की थी.

व्हाट्सएप पर मांगी गई थी मोटी रकम

पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) निशांत गौरव ने सोमवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी राकेश कुमार के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया. इस मैसेज में भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को डीजीपी विनय कुमार बताया और बैंक खाते तथा यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने की मांग की. गौरव ने बताया कि आरोपी लगातार पैसे की मांग कर रहा था और बार-बार अमाउंट को बढ़ाता जा रहा था.

विशेष टीम ने की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राकेश कुमार ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंद्रकांत कुमार और सिपाही गुलशन कुमार ने जांच शुरू की. तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद पुलिस ने दो आरोपियों - मधुकांत कुमार और निखिल कुमार को गिरफ्तार किया.

आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह

पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने साइबर ठगी में अपनी भूमिका की बात मान ली है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस साइबर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cyber Criminals Arrested, Bihar Crime News, Bihar Crime News In Hindi, Bihar Crime News Latest, Two Cyber Criminals Arrested In Khagaria
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com