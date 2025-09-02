लालू राज होता तो फिर कट्टे पर डिस्को होता.... तेजस्वी के मरीन ड्राइव वाले वीडियो पर जीतन राम मांझी

- पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है.
- जीतन राम मांझी ने इसे बिहार में सुशासन की बजाय पूर्व की जंगल राज सरकार का तंज बताया है.
- तेजस्वी यादव ने इस डांस वीडियो को युवाओं से जुड़ने की सहज पहल और नए बिहार के निर्माण की कोशिश बताया है.
पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. जीतन राम मांझी ने इसको लेकर तंज कसा है, जबकि तेजस्वी ने इसे युवाओं से जुड़ने की सहज पहल बताया है. वीडियो में तेजस्वी डांस स्टेप करते नजर आ रहे हैं. इसे उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है.
जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की चमचमाती हुई खुली सड़क पर आधी रात को डांस करते युवाओं की यह टोली बता रही है कि बिहार में सुशासनी सरकार है. जंगल राज वाले लालू परिवार की यदि सरकार होती तो तेजस्वी यादव सहित ये सारे युवा लालू जी के गुंडों के द्वारा उठा लिए जाते और मुख्यमंत्री निवास पर पर कट्टे पर डिस्को कर रहे होते.
बिहार की चमचमाती हुई खुली सड़क पर आधी रात को डांस करते युवाओं की यह टोली बता रही है कि बिहार में सुशासनी सरकार है।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) September 2, 2025
जंगल राज वाले लालू परिवार की यदि सरकार होती तो @yadavtejashwi सहित ये सारे युवा लालू जी के गुंडों के द्वारा उठा लिए जातें और मुख्यमंत्री निवास पर पर “कट्टे पर… pic.twitter.com/hmVsmKUB88
मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में तेजस्वी युवाओं के साथ मस्ती करते और डांस स्टेप सीखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी सड़क के बीच खड़े हैं और चारों ओर युवा डांस कर रहे हैं. जैसे ही गाना शुरू होता है, सभी थिरकने लगते हैं और अंत में तेजस्वी की एंट्री होती है, जिसमें वे हाथों से डांस स्टेप करते दिखते हैं.
सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
भांजा है अपने मामा जी की जान pic.twitter.com/1fj3gbAyyY
इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उत्साह देखा जा रहा है. लोगों ने गाने के अलग-अलग हिस्सों की रील्स बनाकर शेयर की हैं, जिनमें तेजस्वी को बीच सड़क पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. उनके फैंस लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसे युवाओं से जुड़ने की एक सहज पहल मान रहे हैं.
इससे पहले भी तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने युवाओं के साथ डांस करते हुए कहा था कि वे नए बिहार के निर्माण के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर युवाओं की उम्मीदों के साथ जुड़ना चाहते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं