लालू राज होता तो फिर कट्टे पर डिस्को होता.... तेजस्वी के मरीन ड्राइव वाले वीडियो पर जीतन राम मांझी

पटना मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. जीतन राम मांझी ने इसको लेकर तंज कसा है, जबकि तेजस्वी ने इसे युवाओं से जुड़ने की सहज पहल बताया है. वीडियो में तेजस्वी डांस स्टेप करते नजर आ रहे हैं. इसे उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है.

जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की चमचमाती हुई खुली सड़क पर आधी रात को डांस करते युवाओं की यह टोली बता रही है कि बिहार में सुशासनी सरकार है. जंगल राज वाले लालू परिवार की यदि सरकार होती तो तेजस्वी यादव सहित ये सारे युवा लालू जी के गुंडों के द्वारा उठा लिए जाते और मुख्यमंत्री निवास पर पर कट्टे पर डिस्को कर रहे होते.

मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में तेजस्वी युवाओं के साथ मस्ती करते और डांस स्टेप सीखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी सड़क के बीच खड़े हैं और चारों ओर युवा डांस कर रहे हैं. जैसे ही गाना शुरू होता है, सभी थिरकने लगते हैं और अंत में तेजस्वी की एंट्री होती है, जिसमें वे हाथों से डांस स्टेप करते दिखते हैं.

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उत्साह देखा जा रहा है. लोगों ने गाने के अलग-अलग हिस्सों की रील्स बनाकर शेयर की हैं, जिनमें तेजस्वी को बीच सड़क पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. उनके फैंस लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और इसे युवाओं से जुड़ने की एक सहज पहल मान रहे हैं.

इससे पहले भी तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने युवाओं के साथ डांस करते हुए कहा था कि वे नए बिहार के निर्माण के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर युवाओं की उम्मीदों के साथ जुड़ना चाहते हैं.