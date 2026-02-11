'जिंदा लाश' बनाम '9वीं फेल लुटेरा'... बिहार में RJD और JDU के बीच सोशल मीडिया पर 'पोस्ट वॉर'

- बिहार में आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फेसबुक पोस्ट में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया
- आरजेडी की इस पोस्ट में कहा गया कि यदि जिंदा लाश कुछ समय और सत्ता पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा
- जेडीयू ने आरजेडी की पोस्ट के जवाब में तेजस्वी यादव को 9वीं फेल लुटेरा कहकर पलटवार किया
बिहार में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 'जिंदा लाश' शब्द का इस्तेमाल किया है. इसके जवबा में जेडीयू ने भी एक पोस्ट किया और उसमें तेजस्वी यादव के लिए '9वीं फेल लुटेरा' का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, किसी ने भी सीधे नाम लेकर संबोधित नहीं किया है. बिहार में सोशल मीडिया पर छिड़ी आरजेडी और जेडीयू के बीच इस बहस से सियासत गरमा गई है.
इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब आरजेडी ने फेसबुक पोस्ट कर नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक बातें लिखीं. इसमें आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को 'जिंदा लाश' और 'बेशर्म सीएम' तक बता दिया.
आरजेडी ने क्या पोस्ट की?
आरजेडी के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की गई. इसमें लिखा, 'जिंदा लाश कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा.' इसके साथ आरजेडी ने नीचे हैशटैग के साथ '#बेशर्मCM' भी लिखा.
जेडीयू ने किया पलटवार
आरजेडी की पोस्ट पर जेडीयू ने भी पलटवार किया. जेडीयू ने तेजस्वी यादव के लिए '9वीं फेल लुटेरा' बताया. आरजेडी की पोस्ट के स्क्रीनशॉट के साथ जेडीयू ने लिखा, 'खुद को गलाकर, बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया. काश ऐसा 'लाश' तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता.'
खुद को गलाकर, बिहार में जान फूंक दिया,— Janata Dal (United) (@Jduonline) February 11, 2026
नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया।
काश ऐसा 'लाश' तुम्हारा बाप भी होता,
कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता।
तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे न?
पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया,
खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया।… pic.twitter.com/CXP05almvB
इसके आगे जेडीयू ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे न? पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया.' सबसे आखिर में जेडीयू ने '#9वीं फेल लुटेरा' लिखा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं