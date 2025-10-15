पहली लिस्ट में 57 में से 30 नए चेहरों को मौका, जेडीयू के टिकट बंटवारे का मतलब समझिए

जेडीयू ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बनाई है. आज जारी 57 कैंडिडेट की पहली सूची में पार्टी ने 30 नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा है. इसके अलावा पहली सूची में 27 उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है. पार्टी ने तीन बाहुबलियों अमरेंद्र सिंह, धूमल सिंह और अनंत सिंह को टिकट दिया है. जेडीयू ने पहली लिस्ट में कुल चार ही महिलाओं को टिकट दिया है.



पार्टी ने इस बार सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए नए कैंडिडेट का ऐलान किया है. पार्टी ने युवाओं को भी जमकर मौका दिया है. इसके अलावा दलबदल करने वाले कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया है. आइए जानते हैं जेडीयू ने किन-किन नए कैंडिडेट को दिया है टिकट.

इन सीटों पर नए उम्मीदवार

कविता साहा - मधेपुरा

अतिरेक कुमार - कुशेश्वर स्थान

ईश्वर मंडल - दरभंगा ग्रामीण

कोमल सिंह - गायघाट

अजय कुशवाहा - मीनापुर

आदित्य कुमार - सकरा

अजीत कुमार - कांटी

मंजीत सिंह - बरौली

भीष्म कुशवाहा - जीरादेई

विकास कुमार - रघुनाथपुर

बड़हरिया - इंद्रदेव पटेल

धूमल सिंह एकमा

रणधीर सिंह-मांझी

छोटेलाल राय - परसा

महेंद्र राम - राजापाकर

मांजरिक मृणाल - वारिसनगर

रवीना कुशवाहा - विभूतिपुर

अनंत सिंह - मोकामा

श्याम रजक - फुलवारी शरीफ

अरूण मांझी-मसौढी

राधाचरण साह- संदेश

भगवान सिंह कुशवाहा, जगदीशपुर

राहुल सिंह, डुमरांव

संतोष कुमार निराला - राजपुर

रूहेल रंजन - इस्लामपुर

डॉ कुमार पुष्पंजय - बरबीघा

नचिकेता मंडल - जमालपुर

ब्बलू मंडल - खगड़िया

राज कुमार सिंह - मटिहानी

अभिषेक कुमार - चेरिया बरियारपुर

नेता पुत्रों, बेटी को भी टिकट

जेडीयू ने इस बार के टिकट में नेताओं के बेटे-बेटियों को भी टिकट दिया है. मांझी से पार्टी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है. वहीं गायघाट सीट से पार्टी ने जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को मैदान में उतारा है. कुशेश्वर स्थान ने पार्टी ने अतिरेक कुमार को टिकट दिया है.