अब एड्स तक पहुंची बात... JDU विधायक गोपाल मंडल और MP अजय मंडल के बीच ये चल क्या रहा है?

Gopal Mandal VS Ajay Mandal Row: बिहार में चुनाव से पहले JDU के बड़बोले विधायक विधायक गोपाल मंडल और स्थानीय सांसद अजय मंडल के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है. दोनों नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. आज गोपाल मंडल ने प्रेस कॉफ्रेंस कर सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए. चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच की तल्खी पर भागलपुर का सियासी पारा गरमाया हुआ है. दोनों नेताओं ने बीच इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की एक नेता के संबंधों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की.



इसके बाद, सांसद अजय मंडल ने विधायक पर मानहानि और चरित्र हनन का मुकदमा दर्ज करा दिया. उन्होंने महिला प्रकोष्ठ की उक्त नेता को अपनी भांजी बताते हुए गोपाल मंडल को आपराधिक छवि का व्यक्ति बताया और अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई.

गोपाल मंडल बोले: 'अजय मंडल हत्यारे, चोर'

सांसद के इस कदम से विधायक गोपाल मंडल आग-बबूला हो गए. उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाकर अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी और कई गंभीर दावे किए. गोपाल मंडल ने अजय मंडल को हत्यारा, चोर, लुटेरा, डकैत, शराब माफिया और एड्स पीड़ित तक कह डाला.

'मुझ पर केस करें, लेकिन सबूत दें कि महिला कौन'

गोपाल मंडल ने कहा, "वह मुझ पर जितने मुकदमे करना चाहें, कर लें. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि वह महिला कौन है और वह उसके साथ क्यों घूम रहे हैं." उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, "अगर उन्होंने शादी नहीं की है, तो वह उस महिला को अपनी भांजी बताकर क्यों घूम रहे हैं? अजय मंडल पहले भी हत्याएं करते थे और आज भी अपराध करते हैं. वह अफीम की खेती करते थे और बिजली के तार व रेल की पटरियां तक चोरी करते थे."

अजय मंडल पर सबसे बड़ा हमला, कहा- 'एड्स है'

गोपाल मंडल यहीं नहीं रुके. उन्होंने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, "एक निजी अस्पताल का हवाला देते हुए दावा किया कि अजय मंडल को एड्स है और उन्होंने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अजय मंडल ने अतीत में इसी महिला के चलते एक पत्रकार की पिटाई की थी.

जदयू में अंदरूनी कलह उजागर: दो नेताओं की जंग, पार्टी पर उठे सवाल

यह विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों ही रूप से गहराता जा रहा है, जिससे जदयू की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है. अब देखना है कि इस पूरे विवाद का अगला पड़ाव क्या होता है? और इस विवाद का आगे होने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?



