विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश कुमार ने काटा टिकट... गोपाल मंडल भावुक होकर सुना रहे एकलव्य और अर्जुन की कहानी, वीडियो वायरल 

गोपाल मंडल ने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद सीधे नीतीश कुमार के पास जाएंगे,उनके पास बैठ जाएंगे. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर वह निर्दलीय चुनाव हार जाते हैं, तो वह फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके जैसा विधायक इलाके को नहीं मिलेगा.

Read Time: 2 mins
Share
नीतीश कुमार ने काटा टिकट... गोपाल मंडल भावुक होकर सुना रहे एकलव्य और अर्जुन की कहानी, वीडियो वायरल 
गोपाल मंडल हुए भावुक, जनता से किया ये खास वादा
  • गोपाल मंडल को इस बार जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिया है, इसलिए वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं
  • उन्होंने अपने चुनावी भाषण में लक्ष्मीनियां गांव के ग्रामीणों से 100 प्रतिशत वोट देने की अपील की
  • गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव जीतने पर वे सीधे नीतीश कुमार के पास जाकर उनसे मिलेंगे और उनका समर्थन करेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गोपालपुर:

बिहार के गोपालपुर से विधायक रहे गोपाल मंडल को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस बार टिकट नहीं दिया है. लिहाजा वो इस चुनाव में गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. गोपाल मंडल अपने चुनाव प्रचार के दौरान गुरुवार को ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने लक्ष्मीनियां गांव में लोगों से कहा कि लक्ष्मीनिया गांव से उनका गहरा लगाव और पुराना संबंध है. और उनका यहां आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें 100% वोट दें ताकि वह चुनाव जीत सकें. 

गोपाल मंडल ने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद सीधे नीतीश कुमार के पास जाएंगे,उनके पास बैठ जाएंगे.  उस समय हम आपके अर्जुन थे, अभी हम एकलव्य हैं. क्या चाहते हैं? अंगूठा काट देना, क्या चाहते हैं गर्दन उतार देना? जो करना है कीजिए, लेकिन आपके साथ हैं. 

गोपाल मंडल ने ये साफ कर दिया कि अगर वह लोगों के आशीर्वाद से जीत जाते हैं, तभी वे इस तरह के "चुनौती भरे शब्द" कह पाएंगे. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर वह निर्दलीय चुनाव हार जाते हैं, तो वह फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके जैसा विधायक इलाके को नहीं मिलेगा. आरजेडी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हम आरजेडी में जाना नहीं चाहे, ना जाना चाहते हैं. इसीलिए नीतीश कुमार का नाम लेते हैं. नीतीश कुमार के साथ हम जुड़े हैं, उसके बाहर हम रह ही नहीं सकते हैं. उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया कि वे उन्हें नीतीश कुमार से टूटने नहीं देंगे और उनके लिए "धागा का काम" करेंगे. 

गोपाल मंडल ने भावुक होते हुए आगे कहा कि जीतकर नीतीश कुमार के पास जाऊंगा, हार गया तो फिर कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा. आपको बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में चार बार जदयू के विधायक रहे और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gopal Mandal, Bihar Election, JDU
Get App for Better Experience
Install Now