सांसद ने अपने आवेदन के साथ वीडियो फुटेज और समाचार पत्रों की कटिंग को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है, ताकि पुलिस उचित धाराओं में मामला दर्ज कर सके.

'रखैल' वाला बयान देकर फंसे CM नीतीश के विधायक गोपाल मंडल! JDU सांसद अजय मंडल ने किया मानहानि का केस
  • भागलपुर में जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.
  • सांसद ने विधायक पर सार्वजनिक मंचों और मीडिया में झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है.
  • विधायक ने अजय मंडल पर आपत्तिजनक बयान "रखैल रखने" का आरोप लगाया जो सांसद ने असत्य बताया है.
पटना:

बिहार के भागलपुर में जदयू के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. सांसद ने आरोप लगाया है कि विधायक ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है.

एफआईआर में अजय मंडल ने विशेष रूप से उस बयान का उल्लेख किया है जिसमें विधायक गोपाल मंडल ने उन पर “रखैल रखने” जैसे आपत्तिजनक आरोप लगाए थे. सांसद का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से असत्य और निराधार है और इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि उनके परिवार की सामाजिक छवि भी प्रभावित हुई है. उन्होंने इसे चरित्र हनन और मानहानि का मामला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सांसद ने अपने आवेदन के साथ वीडियो फुटेज और समाचार पत्रों की कटिंग को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है, ताकि पुलिस उचित धाराओं में मामला दर्ज कर सके. यह विवाद जदयू के भीतर गुटबाजी और आंतरिक तनाव को उजागर करता है, जो आगामी चुनावी माहौल में और अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है.

