'सीएम नीतीश कुमार पर मुकदमा किया जाए...', तेज प्रताप ने क्यों कही यह बात

तेज प्रताप ने कहा कि, "मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं.लेकिन अभद्र भाषा किसी भी नेता या किसी भी दल को शोभा नहीं देती है." 

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है. तेज प्रताप ने कहा कि महिलाओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है. उनका फ्यूज उड़ गया है. इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन पर मुकदमा किया जाए.

'नीतीश कुमार हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं'

तेज प्रताप यादव बिहार के वैशाली  जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे. वहां उन्होंने जनसम्पर्क अभियान किया और समर्थकों से संवाद कर महुआ से एक बार फिर जिताने की अपील की. वहीं, मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि, "मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं.लेकिन अभद्र भाषा किसी भी नेता या किसी भी दल को शोभा नहीं देती है." 

'नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया'

तेज प्रताप यादव ने कहा कि, "नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते है कि उन पर मुकदमा दर्ज करें. इस बार अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो महुआ को जिला बनाएंगे और सबसे पहले यहां के युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे. साथ ही बचे हुए काम को भी पूरा किया जाएगा."

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ससुरा जेल जाते समय अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसी पर तेज प्रताप ने पलटवार कर जवाब दिया है.

