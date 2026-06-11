कोचिंग जा रही छात्रा को हाईवा ने 15 फीट तक घसीटा, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव; पुलिस ने चलाईं 40 से ज्यादा गोलियां

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के खैरा बाजार में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात बेकाबू हो गए. बालू लदे एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से कोचिंग जा रही 9वीं की छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. उसका शव टायरों के बीच फंस गया था, जिसकी वजह से ट्रक करीब 15 फीट तक उसे घसीटता हुआ ले गया था. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने पहले तोड़फोड़ की और फिर पथराव किया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को 40 राउंड से अधिक हवाई फायरिंग करनी पड़ी.
पहले हाईवा में तोड़फोड़, फिर पुलिस पर पथराव
बताया जाता है कि बरियारपुर निवासी जितेंद्र मंडल की पुत्री मुस्कान कुमारी रोज की तरह कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान यह हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए और सबसे पहले दुर्घटना को अंजाम देने वाले हाईवा में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. मामले की जानकारी मिलते ही खैरा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरों और सड़क किनारे पड़े रोड़ों से हमला बोल दिया. इस अचानक हुए पथराव में कई पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.
भीड़ ने पुलिस को थाने तक खदेड़ा, तब हुई फायरिंग
हालात बिगड़ते देख पुलिस लाइन और आसपास के थानों से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर बुलाया गया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए. उग्र भीड़ पुलिस को खदेड़ते हुए खैरा थाना परिसर तक पहुंच गई. उपद्रवियों ने थाना परिसर में खड़ी पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया और जमकर पथराव किया, जिससे आधा दर्जन से अधिक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. थाना भवन को भी पत्थर से भारी नुकसान पहुंचाया गया. स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस ने आत्मरक्षा और भीड़ को खदेड़ने के लिए 40 राउंड से अधिक हवाई फायरिंग की, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई.
5 उपद्रवियों पर पुलिस ने पकड़ा, CCTV की जांच जारी
इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और उपद्रव की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 5 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है. घटनास्थल और थाने के आसपास के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.
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