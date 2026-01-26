विज्ञापन
कटिहार में शख्स ने रील बनाने के लिए सरेआम की फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये वीडियो रील वायरल करने के इरादे से बनाया गया है. हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर इन लड़कों के पास ये पिस्टल आई कहां से.

बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ना सिर्फ सरेआम फायरिंग की बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. पूरा मामला कटिहार के दुर्गापुर गोढ़ी टोला का बताया जा रहा है. ये पूरा मामला सरस्वती पूजा विसर्जन से जुड़ा भी बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से तीन युवक किसी मोहल्ले की गली के बीचोबीच खड़े हैं, इनमें से एक युवक के हाथ में पिस्टल है. वो हाथ उठाकर पिस्टल को हवा में लहराता हुआ फायरिंग करता है. जिस समय युवक फायरिंग कर रहा है उस दौरान उसके साथी उसका वीडियो बना रहे हैं. 

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये वीडियो रील वायरल करने के इरादे से बनाया गया है. हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर इन लड़कों के पास ये पिस्टल आई कहां से. साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इन लड़कों ने इस पिस्टल का इस्तेमाल किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने में भी तो नहीं किया है. 

