नाबालिग बेटी के गैंगरेप के बाद पुलिस का रवैया देख फफक कर रो पड़ा पिता

बिहार का नालंदा जिला इन दिनों संगीन अपराध की वजह से सुर्खियों में है. पिछले दिनों यहां के निवासी मो. अतहर की नवादा में मॉब लीचिंग कर हत्या कर दी गई थी. वहीं अब यहां 8वीं की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. इन मामलों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़िता के पिता ने भी आरोप लगाया है कि थाने में भी उनके साथ अन्याय हो रहा है.

पीड़िता के पिता ने रोते हुए बताया कि घटना के बाद पुलिस के एक बड़े साहब आए उन्हें हमने सारी घटना विस्तार से बताई, फिर वो चले गए. अब यहां की थाना पुलिस कार्रवाई के नाम पर हमें दो दिनों से सिर्फ आश्वासन दे रही है, पता नहीं कौन सा कानून है, जो हम गरीब की मदद नहीं कर पाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला थाना प्रभारी हमसे पूछ रही थी कि तुम कैसे केस लड़ पाओगे, तो हमने कहा कि बेटी की शादी के लिए जो भी पैसे हमने जमा किए हैं, उससे लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेचकर बेची के न्याय के लिए लड़ेंगे.

पिता ने फफकते हुए कहा कि अगर मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मैं थाने में अपनी जान दे दूंगा. मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है. मैं अपनी बच्ची से भी नहीं मिल पा रहा हूं. मैं पुलिस के सभी अधिकारियों से विनती करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करें. अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है और बाद में धमकी देकर केस को रफा-दफा करा दिया जाएगा.

वहीं लड़की की मां का कहना है कि अभी तक घटना के समय लड़की ने जो कपड़ा पहना था, वो घर पर ही है. तीन दिनों बाद भी पुलिस लड़की के कपड़े को जांच के लिए लेकर नहीं गई है. ऐसे में सही जांच कैसे हो पाएगा.

पुलिस पर उठ रहे सवाल -

गैंगरेप होने के तीन दिन बाद भी पुलिस ने उस वक्त पहने हुए कपड़े को जब्त नहीं किया

एफआईआर होने के दूसरे दिन यानी 24 घंटे के बाद पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए ले गई

अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई

मामला 22 जनवरी 2026 का है. छात्रा अपने परिवार के साथ गयाजी गई थी. जहां से चार लड़कों ने उसको अगवा किया और बिहारशरीफ के एक गांव में लेकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. 23 जनवरी को बिहारशरीफ महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई. फिर 24 घंटे बाद पुलिस मेडिकल के लिए पीड़िता को सदर अस्पताल लेकर गई.

एसआईटी का गठन, संभावित ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी

इधर नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है. महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है. पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पीड़िता को आरोपी गया से कैसे लेकर आए. आरोपियों के संभावित ठिकाने पर पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है. सभी आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है. मेडिकल जांच भी कराई गई है. रिपोर्ट आने पर सारी चीजें साफ होंगी. फिलहाल पुलिस यह जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर पीड़िता की लोकेशन आरोपियों को कैसे मिली? पीड़िता को आरोपी गया से नालंदा कैसे लेकर आए?

