नीतीश कुमार कैबिनेट में कितनी महिलाओं को मिला मौका, किस पार्टी की कितनी मंत्री

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई सरकार ने शपथ ले ली है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके साथ 26 और कैबिनेट और राज्यमंत्रियों ने शपथ ली है. इन मंत्रियों में तीन महिलाएं शामिल और एक मुस्लिम विधायक शामिल हैं.

नीतीश कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं

नीतीश कैबिनेट में लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को शामिल किया गया है. इनमें से श्रेयसी सिंह और रमा निषाद बीजेपी की विधायक हैं. वहीं लेशी सिंह जेडीयू की विधायक हैं. हालांकि एनडीए को महिलाओं ने जिस तरह से समर्थन दिया है, उसे देखते हुए इस संख्या को काफी कम माना जा रहा है. राजनीतिक विश्वलेषकों का कहना है कि नीतीश मंत्रिमंडल में और महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए था. उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार में और महिलाओं को जगह दी जा सकती है. क्योंकि नीतीश कैबिनेट में अभी भी 10 से अधिक मंत्रियों की जगह खाली है.

बिहार में मतदान के दौरान महिलाएं पुरुषों से अधिक बड़ी भूमिका निभाती हैं. राज्य में 2010 के विधानसभा चुनाव से लेकर इस साल तक के चुनाव में मतदान में महिलाएं पुरुषों से बाजी मारती नजर आ रही हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2010 में महिलाओं और पुरुषों के मतदान के बीच तीन फीसदी का अंतर था. यह अंतर 2015 में बढ़कर सात फीसदी और 2020 में कम होकर पांच फीसदी रह गया. लेकिन यह 2025 में एक बार बढ़कर करीब नौ फीसदी हो गया है.\

बिहार में वोट करने में आगे हैं महिलाएं

माना जा रहा है कि इस साल महिला और पुरुषों के वोटिंग में आए इस भारी बदलाव के पीछे जीविका दीदियों को दी गई 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद का विशेष योगदान है. बिहार में एडीए की जीत में भी इस योजना का बड़ा हाथ बताया जा रहा है. इसके अलावा शराबबंदी और स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली मुफ्त साइकिल योजना का भी हाथ माना जाता है.

लेकिन महिलाओं के बढ़ चढकर वोट देने के बाद भी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बहुत अधिक नहीं बदलती है. इस विधानसभा के चुनाव में कुल 29 महिलाएं ही जीतकर आई हैं. यह 243 सदस्यों वाली विधानसभा की कुल संख्या का करीब 12 फीसदी है. पिछली विधानसभा में 26 महिलाएं थीं.

