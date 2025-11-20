1 से 19 पर पहुंचे चिराग को नीतीश कैबिनेट में कितनी मिली जगह, कैसे साधा जाति का समीकरण

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की नई सरकार ने शपथ ले ली है. नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनके साथ 26 और कैबिनेट और राज्यमंत्रियों ने शपथ ली है. इन मंत्रियों में तीन महिलाएं और एक मुस्लिम विधायक शामिल हैं. नीतीश की कैबिनेट में अभी 10-11 मंत्रियों की जगह खाली है. नीतीश कैबिनेट में चिराग पासवान की पार्टी के दो विधायकों को मंत्री बनाया गया है.

लोजपाआर के कितने विधायक बने मंत्री

बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट ने शपथ ग्रहण की. इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (लोजपाआर) के दो विधायकों को शपथ दिलाई गई है. इस बार के चुनाव में लोजपाआर ने 19 सीटें जीती है. वह एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है. नीतीश कुमार की कैबिनेट के लिए जो फार्मूला तय किया गया था, उसके मुताबिक हर छह विधायक पर एक मंत्री पद मिलना है. इस तरह से लोजपाआर के एक और विधायक को मंत्री पद मिल सकता है.

लोजपाआर के टिकट पर वैशाली जिले की महुआ सीट से जीते संजय कुमार सिंह और बेगूसराय जिले की बखरी (सुरक्षित) सीट से जीत संजय पासवान को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. यहां खास बात यह है कि दोनों ही नेता पहली बार विधायक बने हैं. महुआ सीट से जीते संजय कुमार सिंह ने राजद के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हराया था.

बिहार में चिराग पासवान की राजनीति

नीतीश कुमार की कैबिनेट में जगह दिलाने में पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा है. पासवान को बिहार की दूसरी सबसी बड़ी जाति दुसाधों का नेता माना जाता है. इसे देखते हुए उन्होंने अपनी जाति के एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाई है. इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. वहीं संजय कुमार सिंह को तेज प्रताप जैसे नेता को हराने का इनाम मिला है. इसके साथ ही चिराग पासवान ने राजपूत जाति में अपनी पैठ बढ़ाने का भी ध्यान रखा है. इस बार के विधानसभा चुनाव में लोजपाआर की टिकट पर पांच राजपूत विधायक बने हैं. पासवान ने इनमें से एक को मंत्री बनवा दिया है.

इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोजपाआर ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनमें से 19 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है. चुनाव आयोग के मुताबिक लोजपाआर ने कुल 4.97 फीसदी वोट अपने नाम किया है.

