गार्डों को पीटा, जमकर तोड़फोड़... इलाज के लिए जेल से अस्पताल पहुंचे कैदी का तांड़व, पुलिस ने ऐसे किया काबू

बिहार की कटिहार जेल से इलाज के लिए आए एक कैदी ने सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में जमकर मचाया हंगामा. इस दौरान आरोपी ने जमकर तोड़फोड़ की और जेल से आए गार्डों पर भी हमला कर दिया. इसके बाद उसने कैदी वार्ड का दरवाजा भी बंद कर लिया. हालांकि जेल से आए गार्डों और फिर हंगामे की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने किसी तरह से कैदी वार्ड का दरवाजा तोड़ा और कैदी को काबू में किया. बाद में उसे फिर से अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया है. इस दौरान अस्‍पताल में अफरातफरी मच गई.

ये भी पढ़ें: हरदोई में 50 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई, CCTV वीडियो वायरल

अमदाबाद थाना इलाके में हत्‍या के मामले में आरोपी शंभू जेल में बंद था. शंभू की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जेल से अस्‍पताल लाया गया और कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया. हालांकि शंभू ने अस्‍पताल के कैदी वार्ड में जमकर हंगामा मचाया और जमकर तोड़फोड़ की.

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

अस्‍पताल में कैदी के हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने कैदी वार्ड का दरवाजा तोड़ा. कैदी ने वार्ड में लगे बेड पलट दिए और गद्दों को जहां-तहां फेंक दिया था. यहां तक की जब पुलिस अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तब भी कैदी चीजें उठा-उठाकर उन्‍हें मार रहा था.

हेलमेट पहनकर घुसी पुलिस

हालांकि फिर किसी तरह से पुलिस हेलमेट पहनकर कैदी वार्ड में घुसी. पुलिस और जेल से आए गार्ड की मदद से आरोपी को कैदी वार्ड से बाहर निकाला गया और फिर एक बार अस्पताल में भर्ती करवाया. हालांकि कुछ देर के इस हंगामे से सदर अस्पताल में अफरातफरी का माहौल बन गया.

गार्डों के साथ जमकर की मारपीट

जेल के गार्ड ने कहा कि कैदी चादर ओढ़कर के लेटा हुआ था, उसने अचानक से बिना किसी बात के हमला कर दिया. उसके बाद उसने दोनों गार्डों को बाहर फेंक दिया. इसके बाद उसने कमरे को बंद कर लिया और खूब तोड़फोड़ की. उन्‍होंने कहा कि वह भागने की फिराक में था.