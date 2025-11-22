विज्ञापन
विशेष लिंक

हरदोई में 50 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई, CCTV वीडियो वायरल

महोबा गांव निवासी अवनीश और अचल करावां गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन अनिल कुमार से दोनों ने रसीद मांगी. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

Read Time: 3 mins
Share
हरदोई में 50 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई, CCTV वीडियो वायरल
  • उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर दो युवकों ने एक सेल्समैन से जमकर मारपीट की है.
  • विवाद की शुरुआत 50 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद रसीद मांगने पर हुई और विवाद बढ़ गया.
  • आरोपियों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस का शीशा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट और गाली-गलौज भी की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को मारपीट की बड़ी घटना सामने आई है. पेट्रोल पंप संचालक डीलर अरुण कुमार के अनुसार, दो युवकों ने मामूली विवाद को लेकर सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, महोबा गांव निवासी अवनीश और अचल करावां गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन अनिल कुमार से दोनों ने रसीद मांगी. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

Latest and Breaking News on NDTV

सेल्‍समैन के साथ जमकर की मारपीट

आरोप है कि दोनों युवकों ने पेट्रोल मशीन के पास ही अनिल कुमार को धक्का देकर थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया और गाली-गलौज करते हुए हंगामा मचाया. इतना ही नहीं, जब सेल्समैन अनिल खुद को बचाने के लिए पेट्रोल पंप के ऑफिस में भागे तो आरोपी वहां तक पहुंच गए. उन्होंने ऑफिस के शीशे के गेट को जोर से पटककर तोड़ दिया और अंदर घुसकर मारपीट और गाली-गलौज जारी रखी. इस दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए. 

आरोपियों की पूरी हरकतें सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिनमें मारपीट और शीशा तोड़ने की घटना साफ देखी जा सकती है. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद मझिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक से शिकायत प्राप्त कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश में जुटी है. वहीं इस घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों में सुरक्षा को लेकर रोष और भय व्याप्त है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Salesman Beaten At Petrol Pump, Hardoi Petrol Pump Assault
Get App for Better Experience
Install Now