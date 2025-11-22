हरदोई में 50 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई, CCTV वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के हरदोई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को मारपीट की बड़ी घटना सामने आई है. पेट्रोल पंप संचालक डीलर अरुण कुमार के अनुसार, दो युवकों ने मामूली विवाद को लेकर सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, महोबा गांव निवासी अवनीश और अचल करावां गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन अनिल कुमार से दोनों ने रसीद मांगी. इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

सेल्‍समैन के साथ जमकर की मारपीट

आरोप है कि दोनों युवकों ने पेट्रोल मशीन के पास ही अनिल कुमार को धक्का देकर थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया और गाली-गलौज करते हुए हंगामा मचाया. इतना ही नहीं, जब सेल्समैन अनिल खुद को बचाने के लिए पेट्रोल पंप के ऑफिस में भागे तो आरोपी वहां तक पहुंच गए. उन्होंने ऑफिस के शीशे के गेट को जोर से पटककर तोड़ दिया और अंदर घुसकर मारपीट और गाली-गलौज जारी रखी. इस दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए.

आरोपियों की पूरी हरकतें सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिनमें मारपीट और शीशा तोड़ने की घटना साफ देखी जा सकती है. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद मझिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक से शिकायत प्राप्त कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश में जुटी है. वहीं इस घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों में सुरक्षा को लेकर रोष और भय व्याप्त है.

