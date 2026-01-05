विज्ञापन
महादेव की कृपा... गोपालगंज के पुराने पुल से पार कर गया तमिलनाडु से आया शिवलिंग, लगे हर-हर महादेव के नारे

210 मीट्रिक टन वजनी विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के डुमरिया के जर्जर पुल से पार कराना गोपालगंज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी. इंजीनियरों की जांच में ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आज शिवलिंग को इस पुल से सकुशल पार करा लिया गया है.

गोपालगंज में डुमरिया पुल से होकर पार होता विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग.
  • 210 टन वजनी और 33 फुट ऊंची शिवलिंग बिहार के गोपालगंज जिले से गुजरती हुई मोतिहारी के लिए रवाना हुई.
  • गोपालगंज के डुमरिया पुल की जांच के बाद पता चला कि यह भारी शिवलिंग पुल से सुरक्षित होकर गुजर सकता है.
  • डुमरिया पुल की मजबूती को लेकर प्रशासन और इंजीनियरों की टीम ने कई दिनों तक निगरानी और जांच की थी.
गोपालगंज:

World Largest Shivling: 210 टन वजनी दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग इन दिनों में बिहार में आस्था का केंद्र बना है. तमिलनाडु से आया यह शिवलिंग आज गोपालगंज के डुमरिया पुल से पार कर मोतिहारी के लिए रवाना हो गया. गोपालगंज में गंडक नदी पर बना डुमरिया पुल इस भारी-भरकम शिवलिंग का वजन सह पाएगा या नहीं, इसे लेकर बीते कई दिनों से चिंता जताई जा रही है. अधिकारियों की टीम पुल की देखरेख में जुटे थे. सोमवार शाम जब यह शिवलिंग इस पुल का पार कर गया तो अधिकारियों ने राहत की सांस ली.  

मालूम हो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम से आए इस विशाल शिवलिंग के डुमरिया पुल से पार होते समय गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश दीक्षित सहित जिले के तमाम आला अधिकारी डुमरिया पुल पर मौजूद थे. NHAI के भी अधिकारी और इंजीनियर वहां मौजूद रहे. 

डीएम बोले- डुमरिया पुल को लेकर बना था संशय, लेकिन अब चिंता दूर

गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि डुमरिया पुल को लेकर जो एक संशय बना हुआ था, उसको हम लोगों ने बखूबी पार कर लिया और शिवलिंग अपने गंतव्य के लिए गोपालगंज जिले से रवाना हो चुका है. 33 फुट लंबे शिवलिंग के दर्शन के लिए गोपालगंज के दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण वहां मौजूद थे.

इंजीनियरों ने की थी पुल की जांच

पिछले तीन दिनों से यह शिवलिंग गोपालगंज के बेलथरी चेक पोस्ट के समीप था. जहां गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बॉर्डर के समीप डुमरिया घाट पर स्थित बना पुल जर्जर हो चुका है, ऐसे में इस बात का डर था कि जब शिवलिंग इस पुल से गुजरेगा तो कहीं यह टूट न जाए. इसको लेकर गोपालगंज प्रशासन द्वारा इंजीनियरों की एक टीम बनाकर इसकी जांच कराई गई. 

केसरिया स्थित विशाल रामायण मंदिर में स्थापित होगा शिवलिंग

जिसमें यह पता चला कि यह 210 टन वजनी शिवलिंग डुमरिया घाट स्थित पुल से होकर जाएगा. जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद भी कुछ चिंताएं थी. लिहाजा सभी वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. जब 210 टन वजनी शिवलिंग डुमरिया पुल से होकर सकुशल गुजरी तो वहां मौजूद लोग हर-हर महादेव का नारा लगाते दिखे. मालूम हो कि यह विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विशाल रामायण मंदिर में स्थापित होगी. 

