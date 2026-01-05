Bihar STET Result: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक

Bihar STET Result: बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार, 5 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) के परिणामों की घोषणा कर दी है.

क्या रहा खास?

एसटीईटी एग्जाम में 4,42,214 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से टोटल 2,56,301 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. पास हुए कैंडिडेट्स में 1,04,167 महिला और 1,52, 134 पुरुष शामिल हैं. सोमवार शाम को परिणाम आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए. यह परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आयोजित की गई थी.

वहीं, पेपर-1 माध्यमिक स्तर के एग्जाम में 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 1,54,145 ने बाजी मारी.

बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं. आंसर-की पर मिली आपत्तियों की बारीकी से जांच के बाद फाइनल स्कोरकार्ड तैयार किया गया. उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?

अगर आपने भी यह परीक्षा दी है, तो आप इन आसान स्टेप्स से अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं-

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं.

होमपेज पर मौजूद Bihar STET 2025 Result/Scorecard के लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की डिटेल दें

लॉगिन करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा.

दो स्तरों पर हुई थी परीक्षा

बता दें STET की परीक्षा दो पेपरों के लिए ली गई थी. पेपर-1 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) और पेपर-2 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) के शिक्षकों के लिए था. जो अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, जो शिक्षक भर्ती की आने वाले प्रक्रियाओं के लिए वैलिड होगा.