ऋतिक के भाई की शादी में बॉयफ्रेंड संग पहुंची एक्स वाइफ सुजैन खान, बेटों ने फैमिली संग दिया पोज

ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन के घर इन दिनों शादी का भव्य माहौल देखने को मिल रहा है. इस पारिवारिक शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

ऋतिक के कजिन भाई की शादी में बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ पहुंचीं सुजैन खान
नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन के घर इन दिनों शादी का भव्य माहौल देखने को मिल रहा है. इस पारिवारिक शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. शादी में ऋतिक रोशन अपने दोनों बेटों ह्रेहान और ह्रिदान के साथ पहुंचे, वहीं उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान भी इस खास मौके पर नजर आईं. परिवार के इस मिलन ने फैंस का दिल जीत लिया है. शादी के फंक्शन में ऋतिक रोशन बेहद सादगी और शालीन अंदाज में दिखे. उन्होंने ग्रे कुर्ता, व्हाइट पैंट और स्टाइलिश वेस्टकोट पहना हुआ था, साथ ही सिर पर पगड़ी उनके लुक को और खास बना रही थी.

जैसे ही ऋतिक अपने बेटों के साथ वेन्यू पर पहुंचे, पैपराजी और फैंस की नजरें उन पर टिक गईं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऋतिक अपने बेटों के साथ कैमरों के सामने मुस्कुराते और पोज देते नजर आ रहे हैं.

ऋतिक के बेटे ह्रेहान और ह्रिदान भी काफी कॉन्फिडेंट और शांत दिखे. दोनों अपने पिता के साथ चलते हुए शादी की खुशियों का हिस्सा बने. फैंस को पिता और बेटों की यह बॉन्डिंग बेहद पसंद आ रही है और लोग इसे “फैमिली गोल्स” बता रहे हैं.

शादी समारोह में ऋतिक के पिता राकेश रोशन भी मौजूद थे. वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दूल्हा-दुल्हन के साथ पोज देते हुए नजर आए. इस दौरान पूरा रोशन परिवार खुशियों में डूबा दिखा. इसके अलावा, ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान भी शादी में शामिल हुईं. सुजैन ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं और उनके साथ बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी भी मौजूद थे. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

शादी से जुड़े कई डांस वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें परिवार और मेहमान जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. फैंस लगातार इन वीडियोज पर प्यार लुटा रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन जल्द ही अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘अल्फा' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फीमेल-लेड फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी. फिलहाल, ऋतिक अपने परिवार के साथ इस शादी के जश्न का पूरा आनंद लेते नजर आ रहे हैं.

