भतीजे ईशान रोशन की शादी में हुआ बवाल, वीडियो में देखें किससे हुई राकेश रोशन की कहासुनी? 
ईशान रोशन की शादी का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

रोशन परिवार में इन दिनों शादी का जश्न चल रहा है. ऋतिक रोशन के भतीजे ईशान रोशन और ऐश्वर्या सिंह की शादी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. पहले जहां ऋतिक रोशन का पगड़ी बांधकर बारात में ढोल पर डांस करता वीडियो चर्चा में रहा, वहीं अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. इस वायरल वीडियो में राकेश रोशन एक महिला से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहस की वजह क्या थी, लेकिन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला थोड़ा गंभीर था.

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राकेश रोशन किस बात पर नाराज हुए.

इसी बीच शादी से जुड़ी एक और अहम झलक ने फैंस का दिल जीत लिया. ऋतिक रोशन अपने कजिन ईशान रोशन की शादी में बेहद सादगी और पारिवारिक अंदाज में नजर आए. वह जब वेन्यू पर पहुंचे, तो उनके साथ उनके दोनों बेटे ह्रेहान और ह्रिदान भी मौजूद थे. ऋतिक पूरे समय अपने बच्चों के साथ दिखाई दिए, जो यह दिखाता है कि उनके लिए परिवार कितनी अहमियत रखता है.

यह भी पढ़ें: ऋतिक रोशन ने सिर पर पगड़ी बांध भाई की शादी में ली धांसू एंट्री, ढोलक की थाप पर बेटों संग जमकर किया डांस

ऋतिक का अपने बच्चों के साथ इस तरह नजर आना फैंस को काफी पसंद आया. बच्चे भी शादी के माहौल में काफी सहज और शांत दिखे. ऋतिक ने इस मौके पर किसी तरह का दिखावा नहीं किया और पूरी तरह परिवार और रस्मों में शामिल नजर आए. जहां एक तरफ शादी की खुशियां हैं, वहीं दूसरी ओर राकेश रोशन का वायरल वीडियो शादी की चर्चाओं को नया मोड़ दे रहा है. वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर ली हैं.

