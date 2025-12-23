विज्ञापन

ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन की शादी में पहुंची एक्स वाइफ सुजैन खान, बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ दी पोज

ऋतिक रोशन के कज़िन ईशान रोशन की शादी के जश्न में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां शामिल हुई. वॉर 2 स्टार अपने बेटों हरेहान और हृदान रोशन के साथ शादी के जश्न में स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आए.

ईशान रोशन की शादी में पहुंची एक्स वाइफ सुजैन खान
ऋतिक रोशन के कज़िन ईशान रोशन की शादी के जश्न में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां शामिल हुई. वॉर 2 स्टार अपने बेटों हरेहान और हृदान रोशन के साथ शादी के जश्न में स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आए. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फैंस और पैपराज़ी ने मेहमानों के फोटो वीडियो लिए, जिसमें सुपरस्टार की एक्स वाइफ सुजैन रोशन भी नजर आ रही है. इस जश्न में वह अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ एंट्री करती दिखीं. वह काफी सजी धजी, क्लासिक और एलिगेंट कपड़ों में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.

ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन और परिवार के अन्य सदस्य भी शादी में नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा रोशन परिवार एक साथ खुशी मनाता दिख रहा है. ईशान रोशन अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह से शादी कर रहे हैं . शादी से एक दिन पहले संगीत और मेहंदी का फंक्शन हुआ था. इस दौरान ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और दोनों बच्चों के साथ नजर आए थे. सबा पंजाबी सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि ऋतिक पिंक कुर्ता और व्हाइट पजामा में स्पॉट हुए थे. हालांकि शादी के फंक्शन में एक्टर शबा के बिना नजर आए.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऋतिक अपनी वाइफ से तलाक के बाद सबा आजाद लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों के बीच उम्र का 11 साल का अंतर है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत नजर आती है.

