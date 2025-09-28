विज्ञापन
विशेष लिंक

Nawada Murder: मशहूर डॉक्टर अरुंधति के नाती की ग्राइंडर से गला रेतकर हत्या! बंद फैक्ट्री के कमरे में मिला खून से लथपथ शव

Bihar Crime: नवादा के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरुंधति के नाती और युवा उद्योगपति पुष्पांशु शंकर की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. उनका शव बियाडा स्थित फैक्ट्री के कमरे में मिला है. शव के पास में ग्राइंडर मशीन बरामद हुई है. फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है.

Read Time: 3 mins
Share
Nawada Murder: मशहूर डॉक्टर अरुंधति के नाती की ग्राइंडर से गला रेतकर हत्या! बंद फैक्ट्री के कमरे में मिला खून से लथपथ शव
नवादा के पूर्व सिविल सर्जन के नाती और युवा उद्योगपति पुष्पांशु की गला रेतकर हत्या, कारण का पता नहीं.

Bihar News: नवादा शहर का बिहार औद्योगिक क्षेत्र (बियाडा) परिसर शनिवार को उस वक्त सन्न रह गया, जब एक दवा फैक्ट्री के कमरे से एक युवा उद्योगपति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. मृतक की गला रेतकर हत्या की गई थी. यह सनसनीखेज वारदात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मृतक की पहचान पुष्पांशु शंकर (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो नवादा की चर्चित महिला चिकित्सक और पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरुंधति के नाती थे. इस जघन्य हत्याकांड ने नवादा के उद्योग जगत और चिकित्सक संघ को स्तब्ध कर दिया है.

शव के पास पड़ी थी ग्राइंडर मशीन

जानकारी के मुताबिक, पुष्पांशु शंकर शनिवार सुबह करीब 10 बजे प्रसाद बिगहा स्थित अपने घर से बियाडा (BIAda) परिसर में स्थित अपनी पारिवारिक दवा फैक्ट्री गए थे. जब दोपहर तक वह घर नहीं लौटे और उनका मोबाइल फोन भी बंद मिला, तो परिजनों की चिंता बढ़ी. फैक्ट्री स्टाफ गोपाल कुमार के अनुसार, जब वह वहां पहुंचे तो फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद था. किसी तरह बगल के मकान से चढ़कर कमरे में प्रवेश किया गया, तो अंदर का दृश्य भयानक था. पुष्पांशु का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था. हत्या इतनी निर्मम थी कि उनका गला पूरी तरह रेता गया था. शव के पास ही एक ग्राइंडर मशीन (Grinder Machine) भी रखी मिली, जिससे पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है.

'हाल ही में बिजनेस से जुड़े, किसी से दुश्मनी नहीं'

पुष्पांशु शंकर इंजीनियर प्रेम शंकर सिंह के नाती और मूल रूप से नारदीगंज थाना क्षेत्र के कोशला गांव के निवासी थे. नवादा में अपने नाना-नानी के साथ रहकर वह अपने पिता रविरंजन कुमार उर्फ बबलू की दवा फैक्ट्री के संचालन में सहयोग कर रहे थे. वह अपने पारिवारिक कारोबार से हाल ही में जुड़े थे. उनकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने पुलिस को बताया कि पुष्पांशु की किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. यही बात इस हत्या को और भी रहस्यमय बना रही है. क्या यह व्यवसायिक रंजिश है? या फिर किसी ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस होनहार युवक को निशाना बनाया? पुलिस अब हर सवाल का जवाब तलाश रही है.

पुलिस का आश्वासन- 'जल्द बेनकाब होंगे साजिशकर्ता'

घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. थोड़ी देर बाद सदर एसडीपीओ-वन हुलास कुमार और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई. टीम ने कमरे के अंदर से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि यह प्रथम दृष्टया गला काटकर हत्या का मामला है. एसडीपीओ हुलास कुमार ने मीडिया को बताया कि व्यक्तिगत रंजिश, व्यवसायिक विवाद या किसी अन्य अज्ञात कारण को लेकर हर पहलू पर जांच की जा रही है. उन्होंने पीड़ित परिवार और शहर के लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है और साजिशकर्ताओं को जल्द ही बेनकाब कर गिरफ्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- 'मैं हिंदू ही हूं', मुस्लिम पुजारी ने क्यों कहा ऐसा? नवरात्रों में पढ़ें राजस्थान के चमत्कारी मंदिर की कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nawada Murder, Pushpanshu Shankar Murder, Ex Civil Surgeon Nawada Dr. Arundhati, BIAda Industrial Area Murder, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com