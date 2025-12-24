विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार : शराब के लिए कुत्ते को मार डाला, ग्रामीणों को 'खरगोश' बताकर खिलाया मांस

ग्रामीणों को इस धोखे का अहसास तब हुआ जब मांस खाने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों और बड़ों की तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टी और पेट दर्द से तड़पते ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार : शराब के लिए कुत्ते को मार डाला, ग्रामीणों को 'खरगोश' बताकर खिलाया मांस

बिहार के मोतिहारी जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब की लत ने एक युवक को हैवान बना दिया. मामला मधुबन प्रखंड के गरहिया गांव का है, जहां मंगरु सहनी नामक युवक ने शराब के पैसों के लिए न केवल एक बेजुबान कुत्ते की बेरहमी से हत्या की, बल्कि धोखे से ग्रामीणों को उसका मांस भी खिला दिया. शराब का आदी मंगरु पैसे न होने के कारण इस हद तक गिर गया कि उसने कुत्ते के मांस को 'खरगोश का मीट' बताकर ₹1000 प्रति किलो के भाव से पूरे गांव में बेच दिया.

ग्रामीणों को इस धोखे का अहसास तब हुआ जब मांस खाने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों और बड़ों की तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टी और पेट दर्द से तड़पते ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया. अगले दिन आरोपी ने खुद चिल्लाकर अपनी इस घिनौनी करतूत को स्वीकार किया. जब ग्रामीणों ने खेत में जाकर देखा, तो वहां कुत्ते के अवशेष बरामद हुए. 

इस घटना से करीब 15 परिवारों की जान जोखिम में पड़ गई है. फिलहाल आरोपी फरार है और ग्रामीणों को धमकी दे रहा है. गरहिया थानाध्यक्ष आदित्य कुमार के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Motihari News, Fed Dog Meat, Rabbit Meat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com