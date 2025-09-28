Bihar Politics: दिनारा के मतदाताओं की लालू यादव से सीधी शिकायत, 'विधायक विजय को टिकट मिला तो तेजस्वी नहीं बनेंगे सीएम'

Bihar News: बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को मुख्यमंत्री बनाने की लहर चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक विधायक की कार्यशैली पर उनकी ही जनता ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रोहतास (Rohtas) जिले के दिनारा विधानसभा (Dinara Assembly) क्षेत्र से राजद विधायक विजय कुमार मंडल (RJD MLA Vijay Kumar Mandal) की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं.

हाल ही में उन्हें जनसंपर्क अभियान के दौरान कई जगहों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सीधे पटना (Patna) में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से मिलकर विधायक की शिकायत की है. इस हाई-वोल्टेज शिकायत और उसके वायरल वीडियो के बाद आगामी चुनाव में विधायक विजय कुमार मंडल का टिकट कटने की संभावना तेज हो गई है.

'इन्हें टिकट मिला, तो तेजस्वी CM नहीं बनेंगे!'

विधायक विजय कुमार मंडल को लेकर लालू यादव से शिकायत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि दिनारा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे. वीडियो में ग्रामीण लालू यादव से सीधे कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल की जगह किसी अन्य को टिकट दिया जाए. वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है- 'हम सभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन अगर विजय कुमार मंडल को दिनारा से टिकट मिला, तो मामला गड़बड़ हो सकता है.'

ग्रामीणों ने शिकायत का यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे राजद नेतृत्व पर जबरदस्त दबाव आ गया है. हालांकि NDTV इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

पहले भी हुआ था विधायक विजय का विरोध

यह पहली बार नहीं है जब विधायक विजय कुमार मंडल को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है. इससे पहले दिनारा में स्थानीय लोगों ने गांव की एक सड़क की बदहाली को लेकर विधायक के काफिले को घेर लिया था और उनके साथ तीखी बहस की थी. उस समय भी विधायक को जनता के गुस्से के सामने झुकना पड़ा था. विधायक विजय कुमार मंडल के खिलाफ हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन और अब इस वायरल वीडियो से साफ है कि दिनारा की जनता उनसे पूरी तरह नाराज है. जनता का मानना है कि विधायक ने क्षेत्र के विकास और जनसंपर्क पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. यह मामला लालू यादव के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है कि क्या वह पुराने विधायक पर भरोसा करेंगे या जनता की मांग को मानते हुए आगामी चुनाव में 'टिकट कट' का फैसला लेंगे.

