Bihar News: पटना में कांग्रेस का एक कट्टर समर्थक पहुंचा है. कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में मध्य प्रदेश के करुणा प्रसाद मिश्रा पहुंचे हैं. खास बात ये है कि उनकी उम्र 92 साल की है. वो गांधी टोपी पहने सदाकत आश्रम पहुंचे हैं. 

पटना से ग्राउंड रिपोर्ट: कांग्रेस की महाबैठक में पहुंचा 92 साल का कट्टर कांग्रेसी, राहुल गांधी के लिए क्या कहा?
CWC की बैठक में पहुंचे बुजुर्ग
  • CWC की बैठक पटना में हो रही है जिसमें मध्य प्रदेश के 92 वर्षीय करुणा प्रसाद मिश्रा भी शामिल हुए हैं
  • करुणा प्रसाद मिश्रा ने पटना को वीरों की भूमि बताया और महात्मा गांधी की कर्मभूमि करार दिया है
  • मिश्रा ने कांग्रेस नेतृत्व से देश में बढ़ते अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अपील की
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक हो रही है. इस बैठक में शामिल होने कांग्रेस का एक कट्टर समर्थक भी पटना पहुंचा है. उम्र है 92 साल. मध्य प्रदेश से आए करुणा प्रसाद मिश्रा ने पटना को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि है. गांधी टोपी लगाए और एक धोती और गमछा डाले बाबा करुणा प्रसाद ने कहा कि आज देश में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा लीडरशिप से अपील की कि वो इसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहें. 

92 साल की उम्र में भी फिट दिख रहे मिश्रा ने आगे कहा कि पटना वीरों की भूमि है. हिंदुस्तान की आजादी के लिए बिहार के हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें आजादी दिलाई. उन्होंने कहा कि इसलिए हम उनकी याद में फिर से यहां आए हैं.

जब मिश्रा से राहुल गांधी से अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल इस राष्ट्र की प्रगति और इस राष्ट्र के आजादी के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि राहुल उस परिवार से आते हैं जहां दो-दो प्रधानमंत्रियों ने उन्हें गोद में खिलाया है. मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश को बदलने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने बिहार में पहली बार वर्किंग कमिटी की बैठक की है. सदाकत आश्रम में हो रही इस बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता पटना पहुंच चुके हैं. बिहार चुनाव से पहले हो रहे इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. पार्टी पिछले 35 सालों से राज्य में हाशिए पर चल रही है. इस बैठक के जरिए राहुल गांधी पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश कर रहे है. यही नहीं, इस बैठक के जरिए कांग्रेस अपनी सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ाना चाह रही है.

