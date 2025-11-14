विज्ञापन
ये दो तो आज बहुत खुश होंगे... चचा-भतीजे अदावत भूल साथ आए तो गर्दा उड़ा दिया

Bihar Chunav Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार चिराग पासवान ने चचा नीतीश कुमार के खिलाफ ही ताल ठोक दी थी. इसका भारी नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा था. वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी.

नई दिल्ली:

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में 201 सीटों के साथ एनडीए की आंधी साफ दिख रही है. बीजेपी 101 में से 91 सीटों पर और जेडीयू इतनी ही सीटों में 80 सीटों पर आगे है. चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर लड़ी थी और वो 22 सीटों पर आगे है.इसमें सबसे ज्यादा चमक अगर किसी के चेहरे पर होगी तो चचा-भतीजे की नई जोड़ी (नीतीश कुमार-चिराग पासवान) पर होगी. इस बार बिहार चुनाव के पहले छठ पूजा के दौरान नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर भी गए थे. दोनों की साथ तस्वीरें भी सामने आई थीं. चिराग पासवान ने भी खुले तौर पर बिहार का मुख्यमंत्री बताया था.  

रुझानों पर प्रदर्शन

  • 90 फीसदी स्ट्राइक रेट बीजेपी का 
  • 89 फीसदी स्ट्राइक रेट जेडीयू का
  • 25 फीसदी स्ट्राइक रेट चिराग का

नीतीश को पिछली बार चिराग ने दी थी चोट

पिछली बार चिराग पासवान ने अपने बलबूते बिहार चुनाव लड़ा था. खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने नीतीश कुमार की जेडीयू की सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. चिराग खुद को एक सीट जीत पाए, लेकिन जेडीयू का खेल बिगड़ गया. नतीजा हुआ कि जेडीयू का तीर निशाने से भटक गया था और वो तीसरी पायदान पर चली गई.

महागठबंधन पस्त पड़ा

महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी. कांग्रेस के 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. भाकपा माले 20, भाकपा 9, माकपा चार सीटों पर लड़ रही थी. मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के साथ 15 सीटों का ऑफर था. बिहार चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 और राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

  • 18 फीसदी रह गया स्ट्राइक रेट राजद का
  • 8 फीसदी रह गया स्ट्राइक रेट कांग्रेस
  • 3 फीसदी  रह गया स्ट्राइक रेट लेफ्ट का

Bihar Election 2025 Result LIVE: बिहार चुनाव में NDA की ऐतिहासिक डबल सेंचुरी, महागठबंधन की हालत खराब, तेजस्वी फिर पिछड़े

बीजेपी और जेडीयू बराबरी पर लड़ी थीं

बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 74 सीटें जीती थीं. इस बार वो 17 ज्यादा सीटों के साथ 91 सीटों पर आगे है. जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो 43 सीटों पर जीती थी. उसे 15.7 फीसदी वोट मिले थे. इस बार वो 81 सीटों पर आगे है और एक सीट मोकामा पर उसके प्रत्याशी अनंत सिंह जीत दर्ज कर चुके हैं.आरजेडी पिछली बार 75 सीटों के साथ नंबर वन पार्टी बनी थी और वो अब 28 सीटों पर सिमटती दिख रही है. कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर लड़ते हुए 19 सीटें जीती थीं. इस बार 60 से ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद वो 5 पर ठहरती दिख रही है. 

