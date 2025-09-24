विज्ञापन
Bihar News: सीटों का बंटवारा, अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस, CWC मीटिंग में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या है?

CWC बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार चुनाव पर ही केंद्रित होगा. महागठबंधन में राजद और अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, इस पर मंथन होना है. जानिए और क्या होगा बैठक का एजेंडा

पटना:

कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक की शुरू हो चुकी है. बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सभी बड़े नेता मौजूद हैं. बीते  85 साल में पहला ऐसा मौका है जब पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में CWC की बैठक हो रही है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार चुनाव पर ही केंद्रित होगा. महागठबंधन में राजद और अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, इस पर मंथन होना है.

क्या है मुख्य  एजेंडा?
CWC बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर होगा. महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, उस पर मंथन होगा. पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार वह 60 से 66 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. हालांकि माना जा रहा है कि CWC बैठक पटना में करने के पीछे कांग्रेस का अन्य दलों पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है. ताकि अपनी ताकत दिखाई जा सके. इसके अलावा बिहार चुनाव में जाते वक्त पार्टी के मुख्य मुद्दे और नारे क्यों होंगे, इस पर भी बात होगी. 

अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश
CWC मीटिंग के बाद राहुल गांधी एक अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी कर रहे हैं. इसके पीछे की उनकी मंशा ये है कि अगर अति पिछड़ा वर्ग को महागठबंधन के साथ जोड़ लिया तो बाजी पलटी जा सकती है. पहले ऐसा लग रहा था कि वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी वापस चले जाएंगे, लेकिन वह फिर से बिहार लौटे हैं. इससे समझ आता है कि बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कितने सीरियस हैं. बता दें कि राहुल ने 15 दिन वोट अधिकार यात्रा की थी. इसमें उन्होंने 1,300 किलोमीटर में 174 विधानसभा तक पहुंचे थे.

