पानी की बोतल के लिए बिहार के हाजीपुर में चली गोली, दो युवक हुए घायल, दुकानदार के बेटे की करतूत

बिहार के हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के अंजानपीर चौक पर पानी की एक बोतल को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई. यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है. वहां बाइक से पहुंचे दुकानदार के बेटे और उसके साथियों ने पिस्टल से फायरिंग कर एक युवक को गोली मार दी. गोली युवक की गर्दन में लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गए. पुलिस उनका पता लगा रही है.

भाई को पिस्तौल की बट से किया घायल

घटना के दौरान पीड़ित के छोटे भाई ने शोर मचाया और हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके सिर पर पिस्तौल की बट से वार कर उसे भी घायल कर दिया. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

मौके पर मौजूद लोग उस समय मां दुर्गा की पूजा में व्यस्त थे. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी. गंभीर रूप से घायल युवक विशाल कुमार को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत को देखते हुए वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

अपराधियों का कैसे पता लगा रही है पुलिस

घायल युवक ने बताया कि वह अपने भाई लालू कुमार के साथ पूजा पंडाल में था. प्यास लगने पर वह पानी की बोतल लेने एक दुकान पर गया था. सामान लेने के दौरान कहासुनी हो गई. इसी बीच दुकानदार का बेटा अपने साथियों के साथ बाइक पर आया और फायरिंग कर दी.

गोली चलने की सूचना पाकर डीएसपी सुबोध कुमार अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से दो खोखा और एक पिस्टल बरामद किया है. दुकानदार को हिरासत में लिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह की बीजेपी में हुई घर वापसी, कुशवाहा भी मान गए, बिहार में एनडीए का कितना बदलेगा गेम